خسارة قريبة أفضل من ربح بعيد .. تضحية مالية من برشلونة للتخلص من تير شتيجن!

بدأ الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيجن رحلته مع برشلونة في صيف 2014، قادمًا من بوروسيا مونشنجلادباخ مقابل 12 مليون يورو، ليصبح خلال قرابة عقد من الزمن أحد أبرز حراس المرمى في تاريخ النادي الكتالوني.

لكن السنوات الأخيرة لم تسر كما أراد، فمع تكرار الإصابات وتراجع المستوى وازدياد الأخطاء، بدأ موقعه يتزعزع داخل الفريق، خصوصًا بعد وصول المدرب هانسي فليك الذي قرر الاعتماد على الحارس الشاب جوان جارسيا كخيار أول لحراسة المرمى هذا الموسم، بعدما ضمه من إسبانيول الصيف الماضي.

ورغم تمسك تير شتيجن بالبقاء في برشلونة ونجاحه مؤخرًا في التعافي من جراحة الظهر التي أجراها في يوليو الماضي، بل ومشاركته في مباراة الكأس أمام غوادالاخارا، فإن رؤية النادي والجهاز الفني تبدو واضحة: جارسيا يبقى هو الحارس الأساسي.

هذا الوضع دفع الحارس الألماني إلى التفكير جديًا في خوض تجربة جديدة تضمن له المشاركة بانتظام، حفاظًا على حظوظه في التواجد مع منتخب بلاده في كأس العالم 2026، خاصة بعد تحذير المدرب يوليان ناجلسمان من أن قلة الدقائق قد تُفقده مكانه في قائمة "المانشافت" التي ستخوض البطولة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.