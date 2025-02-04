خريطة ميركاتو شتاء 2025 | بديل مبابي وصخب جوارديولا يورط ريال مدريد وليفربول .. ومعركة "الصغار" تشعل الدوري السعودي!

عودة راموس ونيمار للحياة في المغامرة الأخيرة

استحقت سوق الانتقالات الشتوية 2025، أن تحتل مكانة كبيرة من اهتمامات جماهير كرة القدم، نظرًا للصراع الشرس والتحركات الضخمة التي قامت بها الأندية الكبرى في القارة العجوز.

وأغلقت أبواب سوق الانتقالات الشتوي في أوروبا، مع نهاية يوم الإثنين الموافق 3 فبراير الجاري، حيث أنهت الأندية الكبرى تعاقداتها، استعدادا للنصف الثاني من موسم 2024-2025.

وعاشت الجماهير خلال الأيام القليلة الماضية، إثارة كبيرة مع متابعة بورصة اللاعبين في أوروبا وكذلك في السعودية، بعدما أصبحت ترتبط ارتباطًا وثقيًا بالسوق الأوروبية، حيث شاهدنا أندية تضخ مئات الملايين ولعبة كراسي موسيقية بين اللاعبين، مع صفقات وانتقالات لم يتوقعها أحد حتى الساعات الأخيرة.

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وترصد النسخة العربية من "GOAL" أبرز ملامح خريطة تحركات الأندية والنجوم في الميركاتو الشتوي 2025...