"استمعوا للمنطق والتفوا حولنا" .. خالد العيسى يعلق على الغضب من رون جورلي ورحيله المحتمل عن الأهلي

رئيس الأهلي علق كذلك على دعم الجماهير لماتياس يايسله..

ظهر خالد العيسى؛ رئيس الأهلي "المؤسسة غير الربحية"، للتعلق على بعض الأحداث الأخيرة التي تثير الجدل حول ناديه، خاصةً في ظل الغضب الجماهيري.

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جمهور قلعة الكؤوس غير راضٍ عن عمل رون جورلي؛ الرئيس التنفيذي للنادي "المؤسسة الربحية"، ولي كونجيرتون؛ المدير الرياضي، ويطالبون برحيلهما في أسرع وقت.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

بعض التقارير الصحفية بالفعل زعمت أن رون جورلي سيرحل عن الأهلي خلال الأيام القليلة المقبلة، مع البحث عن شخصية أهلاوية محلية لخلافته على غرار ما حدث في النصر بخلافة ماجد الجمعان لجويدو فينجا.