خالد العيسى يكشف حقيقة دعمه الهلال .. ويؤكد: أخشى على الأهلي من هذه الأمور!

جدل كبير أثير عن خالد العيسى مؤخرًا..

تحدث خالد العيسى، رئيس مجلس إدارة شركة النادي الأهلي "غير الربحية"؛ قبل الكلاسيكو المصيري ضد الهلال، مساء اليوم الثلاثاء.

الأهلي يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، على ملعب "الإنماء" بمدينة جدة، في تمام السابعة والنصف من مساء اليوم الثلاثاء - بتوقيت مكة المكرمة -، ضمن منافسات نصف نهائي دوري أبطال آسيا "النخبة" 2024-2025.

وتستضيف مدينة جدة في المملكة العربية السعودية، إقصائيات مسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة"، للموسم الرياضي الحالي؛ وذلك من دور الـ8 حتى المباراة النهائية.