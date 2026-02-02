Goal.com
محمود خالد

ارحل عن السعودية لتلعب في كأس العالم: بين أفعال بنزيما "الصبيانية" وظلم هدّاف الأهلي .. لغز الشنيف يعيد كابوس نجم الاتحاد!

إذا ما عدنا إلى الخلف قليلًا، تحديدًا في صيف 2024، فإننا نشاهد أزمة ستيفن بيرجفاين، مع رونالد كومان، مدرب منتخب هولندا، والذي قرر استبعاد اللاعب من حساباته بعد انتقاله إلى الاتحاد.

تبرير كومان أثار جدلًا واسعًا، حينما علق على استبعاد نجم أياكس السابق، بأن الدوري الهولندي أقوى من نظيره السعودي، وأنه غير مقتنع بقيام لاعب بترك أوروبا، في منتصف مسيرته الكروية، للذهاب إلى آسيا والخليج، متهمًا إياه بأنه فضل الأمور المالية على حساب طموحه الرياضي.

ورغم الطفرة الكبرى التي شهدتها الكرة السعودية، وما تبعها من انتقال نجوم العالم إلى دوري روشن، وكذلك الفوز بحقوق استضافة نهائيات كأس العالم 2034، إلا أن هناك بعض الأصوات التي لا تزال ترى أن اللعب في المملكة، ليس "مؤشرًا" جديرًا بحمل لواء المنتخب الوطني.

  • لغز خالد الشنيف

    ومن هذا المنطلق، ترك الإعلامي خالد الشنيف، قبل يومين، عبر برنامج "دورينا غير"، لغزًا للمشاهدين، بخبر نقله عن تلقى أحد اللاعبين الأجانب في دوري روشن السعودي، إخطارًا من مدرب منتخب بلده، حيث اشترط عليه ترك المملكة والانتقال لدوري آخر، وسيقوم بضمه لقائمة المنتخب في كأس العالم.

    الشنيف قال إنه يعرف هوية هذا اللاعب، إلا أنه لم يكشف عنها، ما فتح باب واسعًا للجدل الجماهيري، إلا أن الشواهد التي حدثت بعد ذلك، تعطي سيناريوهات أقرب للمنطق، فيما يتعلق بهذا الشأن.

    بنزيما ورونالدو .. أفعال صبيانية

    في البداية، نتفق أن الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، قائد النصر، خارج هذه الحسبة؛ كونه عنصرًا أساسيًا لا غنى عنه في كتيبة روبيرتو مارتينيز، وعمليًا بات مكانه مضمونًا في قائمة البرتغال بكأس العالم 2026، ما لم يتعرض لإصابة.

    لنتحدث عن "القائد" كريم بنزيما، والذي لاقى اتهامات بالإضراب والتمرد على الاتحاد، بسبب عدم التوصل لاتفاق على تجديد عقده.

    وبين التضارب في الأقوال، بشأن العرض الاتحادي للتجديد، حول راتب مجاني والاكتفاء بحقوق الصور، أو وضع 250 مليون ريال "سنويًا" على الطاولة، واشتراط بنزيما 400 مليون، واجه الفرنسي أيضًا اتهامًا بأنه - أو وكيله - وراء تسريب الأنباء المتداولة حول العرض المجاني الذي اعتبره "إهانة لتاريخه الكروي".

    وكان بنزيما قد أطلق تصريحات، أعلن فيها عن فتح باب الصلح مع المدرب ديديه ديشان، والرغبة في تمثيل منتخب فرنسا في مونديال الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، فيما أفاد الإعلامي ساشا تافوليري بأن عودة بنزيما إلى أوروبا، وتحديدًا الدوري الفرنسي، تمثل هدفًا كبيرًا له، رغم أنه أيضًا ارتبط اسمه بانتقال محتمل إلى الهلال.

    لماذا ذكرت رونالدو وبنزيما معًا؟ ببساطة، لأنهما اشتركا في تصرف الغياب عن المباريات، حيث غاب البرتغالي بداعي اعتراضه على عدم تدعيم النصر بالصفقات بقوة في الفترة الشتوية.

    وبشكل عام، فإن تصرفات رونالدو وبنزيما، لاقت انتقادات، بسبب ما تم وصفه بـ"الأفعال الصبيانية"، كما تمت مقارنة الأمر بما يمكن أن يحدث مع لاعب يرفض اللعب في مباراة احتجاجًا على قرارات مالك النادي، سواءً مانشستر سيتي وآرسنال على سبيل المثال.

    لنعد إلى بنزيما، ومع انتظار مصيره في الساعات الأخيرة، فإنه إذا ما اتخذ قرارًا بالعودة إلى أوروبا، رغم أن هذا الخيار ليس سهلًا، فإن سيناريو مدرب المنتخب سينطبق عليه بحذافيره.

    نجولو كانتي .. رحيل مفاجئ

    رغم أن اسم نجولو كانتي، ارتبط منذ فترة برغبة قوية من نادي فنربخشه، في التعاقد معه، إلا أن التقارير أفادت بأن الاتحاد لا ينوي الاستغناء عن اللاعب، قبل أن تخرج الساعات الأخيرة بتطور مفاجئ في الأحداث، بعد عقد اجتماعات متتالية من قِبل الإدارة الاتحادية، عقب مباراة النجمة.

    وبات كانتي على أعتاب الرحيل إلى فنربخشه، بعد التوصل لاتفاق مع الاتحاد، في صفقة تقدر بـ4 ملايين يورو، مع إمكانية إبرام صفقة تبادلية، بضم المهاجم المغربي يوسف النصيري إلى قلعة العميد.

    صحيح أن مشاركة كانتي مع الاتحاد، لم تمنعه من الانضمام للمنتخب الفرنسي، مع ديشان، حيث شارك في يورو 2024، كما تم استدعاؤه في دوري الأمم الأوروبية، ومباراة أوكرانيا في تصفيات كأس العالم، إلا أن تواجد "الغزال" في قائمة الديوك ليس مضمونًا، خاصة وأنه غاب حوالي عام عن المنتخب.

    وذات مرة، صرّح ديشان بأنه استبعد كانتي لرغبته في تجربة لاعبين أصغر سنًا، خلال أحد معسكرات فرنسا، الأمر الذي يجعل عودة صاحب الـ34 عامًا إلى أوروبا، في ذلك التوقيت، خيارًا محتملًا لسيناريو ترك السعودية، من أجل ضمان مكان في كأس العالم.

    إيفان توني .. مشاركة خجولة مع إنجلترا

    لا يختلف اثنان على القيمة الكبيرة التي بات إيفان توني، يقدمها مع الأهلي، وهو الذي انفجرت موهبته مؤخرًا، بإحراز 13 هدفًا في آخر 8 مباريات بدوري روشن، وانتزع عن جدارة لقب أفضل لاعب في شهر يناير.

    التواجد مع الأهلي، لم يمنع توني أيضًا من الاستدعاء الدولي، إلا أن توماس توخيل، المدير الفني لإنجلترا، اكتفى بمشاركته دقيقتين في مباراة ودية أمام السنغال، في يونيو الماضي.

    توني مؤخرًا تلقى سؤالًا بشأن ما إذا كان لعبه في السعودية سيؤثر على حظوظه مع منتخب الأسود الثلاثة، ليرد قائلًا "لقد قلت من قبل، وسأقولها مجددًا، هناك لاعبون في هذا الدوري يمكنهم اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، المستوى عالٍ، لو كان الأهلي في البريمييرليج، لكنا احتلينا مركزًا متقدمًا".

    وكان اسم توني قد ارتبط بعروض من وست هام يونايتد وأستون فيلا وتوتنهام، إلا أنه فضل البقاء مع الأهلي، إلا أن استمرار غيابه عن المنتخب الإنجليزي في تصفيات المونديال، يمكن أن يعطي مؤشرًا، بأنه هو المقصود من عرض الرحيل لدوري آخر.

    فينالدوم .. وسيناريو بيرجفاين

    نجم الاتفاق، الذي أثبت مقولة "الإبداع من رحم المعاناة"، حيث تألق بشكل لافت مؤخرًا، وتوج بجائزة أفضل لاعب في شهر ديسمبر، بينما كان يمرّ بظروف صعبة، نظرًا لوفاة جدته التي كانت رفيقه درب الطفولة.

    ورغم أنه سجل 10 أهداف و3 تمريرات حاسمة في 18 مباراة، مع الاتفاق، هذا الموسم، فإن جورجينيو فينالدوم، الذي سبق وأن مثل ليفربول وروما وباريس سان جيرمان، لا يُستبعد إطلاقًا تكرار نفس السيناريو معه، من قِبل رونالد كومان، كما فعل مع بيرجفاين، حيث لم يرتدِ فينالدوم قميص المنتخب الهولندي منذ يورو 2024.

    يانيك كاراسكو .. رحيل مرفوض إلى إيطاليا

    وبات الجناح البلجيكي يانيك كاراسكو، الذي يرتدي شارة قيادة الشباب، بمثابة حجر الأساس الذي يرتكز عليه الليث، في ظل دوره البارز مع الفريق، وتحديدًا هذا الموسم، حيث سجل 9 أهداف وصنع 4 تمريرات حاسمة في 18 مباراة.

    ومرّ الشباب بفترة صعبة للغاية، خلال الموسم الجاري، انعكست على تذبذب نتائجه واقترابه من منطقة الهبوط، رغم استفاقته مؤخرًا، فيما ذكرت تقارير بأن كاراسكو كان يرغب في الرحيل إلى روما، خلال الفترة الشتوية، إلا أن الشباب رفض أي سيناريو للرحيل، سواءً للاتحاد محليًا، أو النظر إلى أي عرض أوروبي.

    موسى ديابي .. رغبة الإنتر

    وفي ظل الحديث عن رغبة أكثر من لاعب في الاتحاد، في الرحيل، جاء اسم موسى ديابي، ليرتبط أيضًا بوجود رغبة من نادي إنتر، في التعاقد معه، بناءً على طلب من المدرب كريستيان كيفو.

    وكان الإنتر يرغب في ضم ديابي على سبيل الإعارة مع خيار الشراء، إلا أن الاتحاد رفض فكرة رحيله في الفترة الشتوية، وهذا ما أكده رئيس النيراتزوري، جوزيبي ماروتا، بأن النادي أغلق ملف ديابي لرغبة العميد في بقائه.

    هذه مجرد نماذج حول نجوم دوري روشن "الأجانب"، الذين قد ينطبق عليهم سيناريو اشتراط الرحيل عن المملكة، من أجل اللعب في كأس العالم 2026، فماذا عنك صديقي القارئ؟ هل ترى هذا السيناريو حول لاعب  آخر.

