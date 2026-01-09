"الكلاسيكو في نهائي السوبر؟ نحن سعداء" .. تيباس يعلق على أزمة فينيسيوس وسيميوني وموقف برشلونة من التعاقدات!

في سياق متصل، أكد خافيير تيباس أن الرابطة سعيدة بأن نهائي كأس السوبر الإسباني، سيجمع بين برشلونة وريال مدريد، ببساطة لكون الفائزين في المباراتين السابقتين هما من تأهل إلى النهائي.

وأضاف "هذه من أفضل المباريات التي يمكن مشاهدتها في العالم، وفي مسابقة رسمية، إنها أندية إسبانية وتضفي أهمية على كأس السوبر، ودورينا ومسابقاتنا، والأمر ليس فيه أي تداخل بين المسابقات، نحن سعداء للغاية".

وحول إمكانية إقامة مباراة بالدوري الإسباني خارج حدود البلاد، والتي أثارت جدلًا واسعًا في الفترة الماضية، قال تيباس إنه لا يمانع هذا الأمر، ولكن لن تكون مباراة الكلاسيكو، فهذا مستحيل في مسابقة الدوري، مضيفًا "نحن نقترب أكثر فأكثر وسنفعل ذلك، وأريد أن أقول إني لا أشعر بالغيرة مما نعيشه هنا، بل أشعر بالفخر، أحترم العديد من مشجعي الكرة الإسبانية خارج حدودنا، إنهم يعانون أيضًا مع فرقهم، يفرحون بانتصارات فرقهم، ومرة واحدة في السنة، في مباراة الدوري، أعتقد أن هذا التقدير مهم لهم".

وكانت الرابطة قد لاقت حالة واسعة من الجدل، بعد تأييد فكرة إقامة مباراة بين برشلونة وفياريال على ملعب هارد روك في ميامي الأمريكي، والتي كانت مقررة في ديسمبر الماضي، قبل أن تبوء الخطة بالفشل بسبب الانتقادات العنيفة لإقامة الفكرة، فضلًا عن احتجاجات اللاعبين والتحديات القانونية.