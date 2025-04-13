خاص | جوليو سيزار: إنتر صدمني بهذا القرار ولا أنسى احتفال حارس مازيمبي بمؤخرته!

حوار خاص مع النجم البرازيلي

"هل تعلم أنني أفتح هذه الصحيفة لأول مرة منذ 15 عامًا؟": تتغير عينا جوليو سيزار وهو يسحب من حقيبته نسخة من إحدى الصحف "الأيقونية" في تاريخ الإنتر. على الصفحة الأولى يظهر خافيير زانيتي مع الكأس، تاريخ النشر هو 23 مايو: قبلها بساعات قليلة، في مدريد، فاز الإنتر بدوري الأبطال وأكمل الثلاثية.

جوليو في الملعب بالطبع، لكن في الصورة التي اختيرت للاحتفال بالنجاح، يظهر فقط وهو يرتدي قفازاً: يمسك القلم ويضع توقيعه في تلك القطعة من الصورة التي تمثل يده. ثم يبدأ في مناقشة بطاقات التقرير: لم يسبق له أن قرأها. كان يرغب في المزيد: "كان تصديه لمولر 10". يمكن مناقشتها. إنتر وماضيه في إيطاليا، على أي حال، بقي معه.

يقول في مقابلة مع GOAL Italia، بمناسبة جولة الكؤوس التي جلبت كأس كأس كأس العالم للأندية 2025 الجديدة إلى ميلانو، أولاً إلى مكاتب دازنو، ثم إلى سان سيرو في إنتر كالياري: "لم أكن أرى نفسي بعيدًا عن ميلانو".

وأخذنا جوليو سيزار، الذي فاز بكأس العالم تلك، وأكمل خماسية النيراتزوري في 2010، إلى ماضٍ مليء بالذكريات والأبواب المغلقة التي ميزت مسيرته.