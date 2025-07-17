خاص | ليس مجرد لاعب فقط! .. كريستيانو رونالدو يبدأ عمله الجديد في النصر بـ"تفويض من المسؤولين"

عصر جديد ينتظر نادي النصر مع رونالدو وجيسوس..

لا خلاف على "قوة" اسم الأسطورة كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر؛ ليس داخل فريقه فقط، وإنما في عالم الساحرة المستديرة بأكمله.

وعلى الرغم من ذلك.. لم نسمع طوال العامين الماضيين، على مشاركة رونالدو بشكلٍ مباشر؛ في جلب صفقاتٍ عالمية معينة، إلى فريق النصر الأول لكرة القدم.

دور الأسطورة البرتغالية اقتصر فقط - حسب معظم التقارير العالمية -؛ على ترشيح بعض الأسماء أو إعطاء نصائح للصفقات التي تريدها الإدارة النصراوية، مثلما حدث مع المدير الفني لويس كاسترو والظهير الأيسر أليكس تيليس، دون أن يكون صاحب القرار النهائي.