خاص | هازارد يختار نجمًا خارج التوقعات كأفضل لاعب في البريميرليج والوظيفة الأنسب بعيدًا عن كرة القدم
هازارد يشيد بكايسيدو
في مقابلة حصرية مع GOAL، طُلب من هازارد تسمية "اللاعب الأفضل في الدوري الإنجليزي الممتاز"، فاختار نجم البلوز مويزيس كايسيدو. لم يكتفِ بوصفه بأنه الأكثر تقديرًا، بل وصفه أيضًا بأنه أفضل لاعب حاليًا في الدوري الممتاز.
وقال: "هذا سؤال جيد. أتعلم، بصفتي مشجعًا لتشيلسي، أقول كايسيدو. أعتقد أنه أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز حاليًا".
سُئل هازارد أيضًا عن اللاعب الحالي الأكثر شبهًا به، فأجاب بخفة: "هل لا يزال نيمار يلعب؟" وبعد أن أُخبر أنه لا يزال نشطًا بالفعل، اختار النجم البرازيلي.
شاهد المقطع
ذكريات هازارد المفضلة
كما كشف هازارد أن أفضل ذكرى في مسيرته هي حصول بلجيكا على المركز الثالث في كأس العالم 2018، بعد فوزها على إنجلترا في المباراة الفاصلة للفوز بالميدالية البرونزية.
كما صرح أنه كان يتمنى أن يكبر ليصبح مثل الأيقونة الفرنسية زين الدين زيدان، واعترف أنه كان يرغب في أن يكون ليونيل ميسي زميله المثالي في الفريق. كما واجه هازارد صعوبة في الإجابة على سؤال حول ما كان سيصبح لو لم يكن لاعب كرة قدم، واختار في النهاية أن يكون مدرسًا للتربية البدنية.
- Getty Images Sport
ماذا سيحدث بعد ذلك؟
يستمتع هازارد حالياً بتقاعده بعد مسيرة مهنية مذهلة. فاز بدوري الدرجة الأولى الفرنسي مع ليل، وكذلك بكأس فرنسا، قبل انتقاله إلى تشيلسي. في غرب لندن، فاز مرتين بدوري الدرجة الأولى الإنجليزي، ومرتين بدوري أوروبا، وكأس الاتحاد الإنجليزي، وكأس الرابطة الإنجليزية. كما فاز بدوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد، بالإضافة إلى الدوري الإسباني مرتين. ومنذ ذلك الحين، تم إدراجه في قاعة مشاهير الدوري الإنجليزي، بعد أن سجل 110 أهداف و88 تمريرة حاسمة في 352 مباراة مع البلوز.