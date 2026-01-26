احتل مبابي العالم في سن المراهقة عام 2018، قبل أن يسجل ثلاثية في النهائي عام 2022، حيث خسرت فرنسا بشكل مؤلم أمام ليونيل ميسي والأرجنتين. وهو مصمم على قيادة هجوم آخر للفوز باللقب الأكبر عام 2026.

إذا فاز فريق ديدييه ديشامن، فإن مبابي - بصفته رمزًا لبلده ومستعدًا ليصبح أفضل هداف في تاريخه - سيصبح مرشحًا قويًا للفوز بجائزة الكرة الذهبية.

لم يحقق النجاح هناك، على الرغم من أنه كان يُعتبر فائزًا محتملاً لبعض الوقت، واللاعب المخيف يبلغ الآن 27 عامًا. لكن سانيا واثق من أن وقته سيأتي.