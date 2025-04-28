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Al Ahli SFC v Al Fateh - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
أحمد فرهود

خاص | بعد أنباء تدريب الأهلي .. جوزيه جوميز يخرج عن صمته ويرد على الصفقة المحتملة!

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الحديث تزايد عن مصير جوميز في الفترة الماضية..

أصبح اسم المدير الفني البرتغالي جوزيه جوميز، يتداول بكثرة الآن؛ كأحد أبرز المرشحين لقيادة نادٍ كبير، في الفترة القادمة.

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جوميز يتولى تدريب نادي الفتح، منذ شهر ديسمبر من عام 2024؛ حيث نجح في تحقيق نتائج جيدة معه؛ لينتشله من قاع ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين.

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وبالتزامن مع هذه النتائج الجيدة.. تتردد أنباء قوية من مصر؛ بشأن رغبة "العملاق القاهري" النادي الأهلي، في التعاقد معه؛ بل زعمت بعض التقارير أن هناك اتفاق بالفعل، بين الطرفين.

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