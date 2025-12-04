حُسم موقفه من السوبر .. ريال مدريد يُعلن تفاصيل إصابة ترنت ألكساندر أرنولد وتحديد مدة غيابه

كسر ريال مدريد سلسلة تعادلاته الأخيرة في الدوري الإسباني، التي وصلت إلى 3، بعودته من مواجهة مستضيفه أتلتيك بيلباو على ملعبه سان ماميس فائزًا بثلاثة أهداف نظيفة.

الفريق العاصمي كان قد فرط بـ6 نقاط متتالية في صراعه مع برشلونة على اللقب، بتعادله مع جيرونا وإلتشي ورايو فاييكانو، لكن ثنائية كيليان مبابي وهدف إدوارد كامافينج حسما مواجهة الجولة الـ19 المقدمة من موعدها الأصلي مساء أمس لصالحه.

الفوز رفع رصيد ريال مدريد إلى النقطة الـ36 ليبقى على بُعد نقطة واحدة من المتصدر برشلونة، وقد لعب كل منهما 15 مباراة.