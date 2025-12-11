حياة على المحك تحولت إلى توهج.. "جيوكيريس الجديد" يلمع في الدوري الأوروبي وينافس هالاند ومبابي وكين!

إضافة إلى أرقامه الكبيرة، يتميز فارجا بأسلوب لعب يجمع بين القوة البدنية والارتقاء العالي والإنهاء الإيجابي والتحرك الذكي بدون كرة إضافة إلى الخبرة التي باتت لدى المهاجم البالغ من العمر 31 عامًا، وهو ما يجعله لاعبًا مهمًا لأي فريق يعتمد على العرضيات والضغط العالي والهجمات المباشرة. كما أنه يملك شخصية قيادية ظهرت في مباريات كبرى مثل مواجهات توتنهام، دينامو كييف، ومالمو، حيث سجل خمسة أهداف في أول خمس جولات من الدوري الأوروبي الموسم الماضي، وأنهى البطولة وهو هدافها برصيد 7 أهداف بالتشارك مع أيوب الكعبي وبرونو فيرنانديش ويانيس إيكاونيكس وكاسبر هوج.
لم يلعب فارجا خلال مسيرته خارج المجر إلا في النمسا، لذلك مع استمرار تألقه في البطولات الأوروبية، بدأت عدة أندية من الدوريات الخمسة الكبرى في متابعة اللاعب، خاصة مع دخوله ضمن أفضل 15 هدافًا في العالم لعام 2025 حتى الآن، ورغم عدم وجود عروض رسمية معلنة حتى الآن، إلا أنه من الممكن أن يكون على أبواب خطوة أكبر قريبًا إذا استمر في عطائه الحالي.
وبالفعل كان فارجا من بين الأسماء التي وضعها ناديا كريمونيزي وكالياري على طاولتهما لتعزيز خط الهجوم، بعد أن كان قد سجل 6 أهداف في 6 مباريات في التصفيات المؤهلة لدوري أبطال أوروبا والتي لم يحالف الفريق المجري فيها النجاح.
ويمتد عقد فارجا مع فيرينسفاروشي حتى يونيو 2027، بينما قدرت قيمته السوقية بنحو 2.20 مليون يورو وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت" مع مطلع الموسم، لكنها ارتفعت بعد توهجه خلال الموسم لتصل إلى 3 ملايين يورو في الوقت الراهن.
فيرينسفاروشي المرشح للذهاب بعيدًا في الدوري الأوروبي هذا الموسم لديه مهاجم استثنائي اسمه بارناباس فارجا، الذي يعيش أفضل لحظات مسيرته ويصبح على الصعيد الرقمي منافسًا شرسًا لنجوم الصف الأول عالميًا حتى لو لم ينته ذلك بالتتويج بلقب فردي.
وإذا استمر المعدل التهديفي الحالي، فإن فارجا قد يكون أحد أهم قصص النجاح الأوروبية خلال 2025، وربما يدخل في دائرة الضوء بالنسبة لأكبر الدوريات مرة أخرى قريبًا!.