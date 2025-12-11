حياة على المحك تحولت إلى توهج.. "جيوكيريس الجديد" يلمع في الدوري الأوروبي وينافس هالاند ومبابي وكين!

بعد هدفه في شباك رينجرز، رفع فارجا رصيده إلى 20 هدفًا هذا الموسم في جميع البطولات، إضافة إلى 6 أهداف كاملة مع المنتخب المجري خلال عام 2025.

هذا الموسم وصل إلى هدفه رقم 20 مع ناديه، لينافس لاعبين بحجم هاري كين (28 هدفًا) وكيليان مبابي (25 هدفًا) وإرلينج هالاند (21 هدفًا) مع أنديتهم منذ مطلع الموسم.

وبحسب تقرير الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء IFFHS المتخصص في الإحصائيات التاريخية لكرة القدم، فإن فارجا يحتل المركز 13 عالميًا في قائمة الهدافين خلال عام 2025، بعدما سجل 33 هدفًا منذ بداية العام حتى نهاية نوفمبر، شاملة ما سجله في الدوري والكؤوس المحلية والبطولات الأوروبية ومبارياته مع المنتخب المجري.

القائمة تصدرها مبابي برصيد 60 هدفًا، يليه كين بـ54، ثم هالاند بـ52، فيما يحتل ميسي المركز الرابع بـ46 هدفًا.

وفي الوقت الراهن فارجا يحتل المركز 14 عالميًا (بحساب المكررات) في قائمة الهدافين خلال عام 2025، بعدما وصل إلى هدفه الرابع والثلاثين أمام رينجرز في كل المسابقات منذ بداية العام.

وجود فارجا في هذا التصنيف المرموق يعكس قفزته الهائلة خلال آخر موسمين، وتحوّله إلى أحد أبرز هدافي أوروبا رغم عدم لعبه لأحد أندية الصف الأول في الدوريات الكبرى.

الصعود الرائع تهديفيًا لفارجا يجعل الكل يشبهه بفيكتور جيوكيريس، الهداف السويدي الذي نافس عتاة التهديف في الدوريات الخمسة الكبرى وظلمه وجوده في الدوري البرتغالي حين تم احتساب أرقام جائزة الحذاء الذهبي.

هذا ما يمكن أن يحدث تمامًا في حالة فارجا هذا الموسم، الدوري المجري ليس على الخارطة الأوروبية الكبرى، لذلك فإن تصدره ترتيب الهدافين في المسابقة (10 أهداف) وتوهجه في الدوري الأوروبي (4 أهداف) سيمر مرور الكرام حتى لو تضاعفت تلك الأرقام.

الجائزة الفردية المرموقة يتقدم سباقها الآن نجم بايرن ميونخ هاري كين، صاحب الـ17 هدفًا في الدوري الألماني، ويليه كل من مبابي (16 هدفًا) وهالاند (15 هدفًا).