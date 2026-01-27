"اطردوني من أجل ميسي" وبكيت سرًا في لاماسيا.. فيرمين لوبيز يفتح "الصندوق الأسود" قبل التجديد لبرشلونة!

في عالم كرة القدم الذي لا يعترف إلا بالأرقام والصلابة، قرر نجم برشلونة الشاب فيرمين لوبيز أن يتخلى عن دبلوماسية الملاعب المعتادة، ليمنح صحيفة "موندو ديبورتيفو" حوارًا مثيرًا للغاية.

فبينما يحتفل جمهور البلوجرانا بقرب موهبتهم من تجديد عقده لسنوات طويلة، كشف اللاعب الذي يمر بأزهى فترات مسيرته عن وجه آخر لم يعرفه أحد، وجه الطفل الذي كاد أن يحزم أمتعته ويرحل باكياً عن لاماسيا بسبب جسده الضئيل، والشاب الذي رفض إغراءات البريمييرليج ليظل مخلصاً لقميصٍ كان يحلم به.

من تفاصيل "عدس جدته" المفضل، إلى استعداده للتضحية بمركزه من أجل عودة الأسطورة ليونيل ميسي، إليكم التفاصيل الكاملة لحوار فيرمين لوبيز.