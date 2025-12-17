AFP
حلم كأس العالم في خطر.. نيجيريا تطعن على تأهل الكونغو الديمقراطية للمونديال
جدل كبير قبل كأس العالم 2026
قد تتجه كرة القدم الأفريقية نحو جدل خطير قبل أشهر فقط من الملحق العابر للقارات المؤهل لكأس العالم، وذلك بعد أن قدم الاتحاد النيجيري لكرة القدم شكوى رسمية إلى الفيفا بشأن انتهاكات مزعومة لقواعد الأهلية من قبل جمهورية الكونغو الديمقراطية.
انتزع منتخب الكونغو الديمقراطية بطاقة التأهل للملحق العالمي لكأس العالم 2026، بعد فوزه الماراثوني على نظيره النيجيري بركلات الترجيح (4-3) في الرباط. وانتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 1-1 في نهائي الملحق الأفريقي.
بدأ "النسور الخضراء" بقوة بهدف مبكر لفرانك أونيكا في الدقيقة الثالثة، لكن "الفهود" الكونغولية عادت سريعًا عن طريق ميشاك إيليا في الدقيقة 32، قبل أن تحسم المباراة بركلات الترجيح.
تم بالفعل تحديد جمهورية الكونغو الديمقراطية لمواجهة الفائز من مباراة الملحق بين كاليدونيا الجديدة وجامايكا، وهي مباراة من المقرر إقامتها في المكسيك في مارس من العام المقبل.
قبول شكوى نيجيريا قد يؤدي إلى إعادة تخصيص هذا المقعد، مما قد يشعل ما يخشى الكثيرون أن يكون واحدة من أكبر "الأحداث" في كرة القدم الأفريقية بالسنوات الأخيرة.
نيجيريا تلجأ للفيفا
في تطور دراماتيكي قد يقلب الموازين، تقدم الاتحاد النيجيري لكرة القدم بشكوى رسمية عاجلة إلى الاتحاد الدولي "فيفا"، يطعن فيها في شرعية تأهل منتخب الكونغو الديمقراطية إلى الملحق العالمي المؤهل لكأس العالم 2026.
طالبت نيجيريا، التي كانت قد ودعت المنافسة عقب خسارتها اللقاء الفاصل بركلات الترجيح، بإلغاء النتيجة ومنحها هي بطاقة التأهل بدلاً من الكونغو.
وتستند الشكوى النيجيرية، حسب موقع "أفريكا سبورت"، إلى اتهامات خطيرة بأن المنتخب الكونغولي أشرك عدداً من اللاعبين مزدوجي الجنسية دون استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لتغيير ولائهم الدولي وفقاً للوائح "فيفا" الصارمة.
واتهمت نيجيريا نظيرها الكونغولي بتقديم معلومات "غير دقيقة" لـ"فيفا" للحصول على موافقات تبدو غير مكتملة قانونياً، مما يستوجب بطلان مشاركة هؤلاء العناصر في اللقاء الحاسم.
أسماء بارزة متورطة
وفقاً لشبكة "Arise News"، تزعم نيجيريا أن جمهورية الكونغو الديمقراطية أشركت تسعة لاعبين في التصفيات لم يكونوا مؤهلين قانونياً لتمثيل البلاد في ذلك الوقت. وتتعلق المخالفات المزعومة بتغييرات في الجنسية الرياضية حدثت قبل وقت قصير من مباراة حاسمة بين الجانبين.
من بين اللاعبين المذكورين في الشكوى: "أكسل توانزيبي، آرثر ماسواكو، آرون وان بيساكا، وتشارلز بيكل، وجميعهم لديهم ارتباطات دولية سابقة خارج جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وأفادت التقارير أن مسؤولين من الاتحاد الكونغولي قد أقروا بأن الإجراءات الإدارية المطلوبة لتغيير الجنسية الرياضية لم تكتمل في الوقت المحدد، على الرغم من مشاركة هؤلاء اللاعبين في مباريات تنافسية.
ويزداد الوضع تعقيداً بسبب حقيقة أن دستور جمهورية الكونغو الديمقراطية لا يسمح بازدواج الجنسية. ويجادل المسؤولون النيجيريون بأن العديد من اللاعبين المعنيين لم يتنازلوا رسمياً عن جنسياتهم السابقة، وهو ما قد يمثل انتهاكاً مباشراً لكل من القانون الوطني ولوائح الفيفا.
ملحق كأس العالم على المحك
إذا تم تأييد هذه الادعاءات، فقد يقوم الفيفا بإلغاء نتائج المباريات التي شارك فيها هؤلاء اللاعبون. مثل هذا القرار قد يؤدي إلى تجريد جمهورية الكونغو الديمقراطية من مقعدها في الملحق النهائي العابر للقارات، مما يغير بشكل دراماتيكي مشهد التأهل.
لم يصدر الفيفا رداً رسمياً بعد، ولكن من المتوقع أن يتم فحص القضية عن كثب نظراً للمخاطر المترتبة عليها وقرب موعد المباريات الحاسمة.
وتظل السيناريوهات مفتوحة، بما في ذلك اعتبار الكونغو خاسرة للمباراة، وسط ضبابية حول الآلية التي سيتم بها تعويض نيجيريا حال ثبوت المخالفة، سواء بالتصعيد المباشر لملحق المكسيك أو اللجوء لمواجهة فاصلة جديدة.
