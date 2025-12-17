حلم كأس العالم في خطر.. نيجيريا تطعن على تأهل الكونغو الديمقراطية للمونديال

قد تتجه كرة القدم الأفريقية نحو جدل خطير قبل أشهر فقط من الملحق العابر للقارات المؤهل لكأس العالم، وذلك بعد أن قدم الاتحاد النيجيري لكرة القدم شكوى رسمية إلى الفيفا بشأن انتهاكات مزعومة لقواعد الأهلية من قبل جمهورية الكونغو الديمقراطية.

انتزع منتخب الكونغو الديمقراطية بطاقة التأهل للملحق العالمي لكأس العالم 2026، بعد فوزه الماراثوني على نظيره النيجيري بركلات الترجيح (4-3) في الرباط. وانتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 1-1 في نهائي الملحق الأفريقي.

بدأ "النسور الخضراء" بقوة بهدف مبكر لفرانك أونيكا في الدقيقة الثالثة، لكن "الفهود" الكونغولية عادت سريعًا عن طريق ميشاك إيليا في الدقيقة 32، قبل أن تحسم المباراة بركلات الترجيح.

تم بالفعل تحديد جمهورية الكونغو الديمقراطية لمواجهة الفائز من مباراة الملحق بين كاليدونيا الجديدة وجامايكا، وهي مباراة من المقرر إقامتها في المكسيك في مارس من العام المقبل.

قبول شكوى نيجيريا قد يؤدي إلى إعادة تخصيص هذا المقعد، مما قد يشعل ما يخشى الكثيرون أن يكون واحدة من أكبر "الأحداث" في كرة القدم الأفريقية بالسنوات الأخيرة.