فرصة لتحقيق حلم جوارديولا وتغيير كامل لخريطة العالم الكروية.. لماذا حرمنا كلوب من متعته مع المنتخبات؟!

رغم قرار كلوب الحالي بالعمل الإداري إلا أن الحلم برؤية الثنائي في مواجهة دولية لا يزال قائماً في أفق عام 2030.

تشير التوقعات إلى أن كلوب قد يعود من بوابة منتخب ألمانيا بعد أن يكون قد استعاد طاقته وشغفه بالملعب حيث أكد وكيله أيضًا أن المانشافت كان خيارًا لكن كلوب رفض في ظل وجود ناجلسمان حاليًا.

بينما سيكون جوارديولا قد أنهى رحلته الطويلة مع مانشستر سيتي وبدأ مشروعه مع أحد المنتخبات الكبرى.

هذا السيناريو يعني أن العالم سيكون على موعد مع نقل الكلاسيكو التاريخي من الملاعب المحلية في ألمانيا وإنجلترا إلى الساحة الدولية الأكبر.

إن مواجهة بين ألمانيا بقيادة كلوب ومنتخب آخر بقيادة جوارديولا في نهائيات كأس العالم 2030 ستكون بمثابة ذروة كرة القدم في القرن 21، ما بالك لو كانت في نصف النهائي أو النهائي.

إن التاريخ يعيد نفسه دائماً فبعد تنافسهما في الدوري الألماني بين بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند ثم انتقالهما للدوري الإنجليزي بين مانشستر سيتي وليفربول سيكون من المنطقي أن تكون المحطة الأخيرة هي الصراع على الذهب العالمي.

هذا اللقاء لن يكون مجرد مباراة بل سيكون فصلاً ختامياً لمسيرة اثنين من أعظم العقول التدريبية في التاريخ مما يمنح مونديال 2030 قيمة فنية وتاريخية غير مسبوقة.