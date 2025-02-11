حلم الكرة الذهبية يتلاشى: فينيسيوس نسي وعده.. المستقبل الغامض يسيطر على نجم ريال مدريد!

ماذا فعل فينيسيوس بنفسه؟!

بعد ساعات من خسارته للكرة الذهبية 2024 لصالح رودري، أطلق فينيسيوس جونيور تصريحًا، مؤكدًا من خلاله أنه سيثبت للجميع أحقيته بالجائزة. لكن منذ ذلك الوعد في أكتوبر، خفت وهج النجم البرازيلي، وباتت الكرة الذهبية أقرب إلى غيره، بل قد يسبقه زميله في الفريق في قائمة المرشحين.

في هذا التوقيت الحرج، يجد ريال مدريد نفسه في مواجهة نارية ضد مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا، وهي اللحظات الحاسمة التي تصنع أساطير الكرة وتُحسم فيها جوائز الأفضل.

فبينما كان فينيسيوس يرى نفسه ضحية "سرقة" جائزة العام الماضي، يدخل الآن معركة سيتي وهو في قمة التحدي، مطالبًا بإثبات جدارته واستعادة مستواه المعهود إذا أراد حقًا الفوز بالكرة الذهبية.