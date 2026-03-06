Goal.com
مباشر
GOAL ONLY Hamza abdelkarim Lewandowski GFXGoal AR
علي رفعت

حلم استبدال ليفاندوفسكي في برشلونة سيتأجل.. حمزة عبد الكريم من الدرجة الرابعة إلى دوري الشباب!

هل هي خطوة للخلف بالنسبة للمصري؟!

شهدت أروقة برشلونة خلال الساعات الماضية تطورات هامة بشأن مستقبل المهاجم المصري الشاب حمزة عبد الكريم الذي لفت الأنظار وشهد التوقيع معه الكثير من الجدل.

فقد استطاع اللاعب أخيرًا تجاوز العقبات القانونية والإدارية التي حالت دون انتظامه في التدريبات والمباريات الرسمية لفترة طويلة. 

وعاد المهاجم صاحب الثمانية عشر عامًا إلى المدينة الرياضية بعد رحلة إلى العاصمة المصرية القاهرة لإنهاء إجراءات تأشيرة العمل وتصاريح الإقامة الرياضية كلاعب محترف من خارج دول الاتحاد الأوروبي. 

ورغم الآمال الكبيرة التي عقدتها الجماهير الكتالونية والمصرية على رؤيته بقميص الفريق الأول أو حتى الفريق الرديف في وقت قريب إلا أن الإدارة الفنية قررت اتخاذ مسار أكثر تأنيًا لضمان نجاح الموهبة المصرية في بيئة كرة القدم الإسبانية المعقدة.

  • انفراجة إدارية وظهور أول منتظر

    جاءت عودة حمزة عبد الكريم لتمثل نهاية لفترة من القلق والترقب لدى اللاعب والمتابعين للشأن الرياضي المصري في الخارج. 

    فمنذ انضمامه للنادي واجه اللاعب تحديات إجرائية تتعلق بقوانين العمل الإسبانية للاعبين القصر والشباب من خارج القارة الأوروبية وهي إجراءات تتسم بالدقة والصرامة. 

    وقد اضطر اللاعب للابتعاد عن الملاعب والمنافسات الرسمية لعدة أسابيع مما أثر بشكل طبيعي على جاهزيته البدنية وإيقاعه في اللعب. 

    وبمجرد اكتمال الأوراق الرسمية سينخرط اللاعب في التدريبات الجماعية تحت إشراف الأطقم الفنية المتخصصة التي بدأت في وضع برنامج تأهيلي مكثف لاستعادة مهاراته البدنية والفنية قبل الدفع به في المباريات الرسمية.

    • إعلان

  • قرار فني لحماية الموهبة من الضغوط

    اتخذت الإدارة الرياضية في نادي برشلونة قرارًا يقضي ببدء مسيرة حمزة عبد الكريم مع فريق الشباب من الفئة أ بدلا من تصعيده المباشر للفريق الرديف الذي ينافس في مستويات كروية أعلى وأكثر شراسة في الدرجة الرابعة الإسبانية.

    ويعكس هذا القرار رغبة النادي في حماية اللاعب من الضغوط الإعلامية الكبيرة التي قد تنجم عن المقارنات المبكرة مع نجوم الفريق الأول وخاصة المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي. 

    ويرى المدربون أن البدء مع فريق الشباب سيوفر للمهاجم المصري البيئة المثالية للتعلم والتجربة بعيدا عن صخب الجماهير ومتطلبات النتائج الفورية في الدرجات الأعلى مما يمنحه فرصة ذهبية لفهم أسلوب لعب النادي والتحركات التكتيكية التي تميز مدرسة البلوجرانا.

  • فوارق المستويات وتحديات دوري الشباب

    يعتقد البعض أن اللعب في دوري الشباب يمثل تراجعًا في الطموح ولكن الواقع الفني يشير إلى أن دوري الشباب في إسبانيا يعد من أقوى البطولات في هذه الفئة العمرية بأوروبا.

    ويتصدر فريق برشلونة للشباب ترتيب مجموعته وينافس أندية تمتلك أكاديميات عريقة مما يجعل كل مباراة اختبارًا حقيقيًا لقدرات اللاعب. 

    التحول من فكرة المشاركة في دوري الدرجة الرابعة مع الفريق الرديف إلى دوري الشباب يهدف إلى صقل قدرات حمزة عبد الكريم في مواجهة مدافعين يمتلكون سرعات عالية ووعيًا تكتيكيًا متطورًا قبل الانتقال لمواجهة اللاعبين المحترفين الأكبر سنًا والأكثر قوة بدنية.

  • Hamza Abdelkarim (Goal only)AI

    أهمية الاندماج في الهوية الكروية الكتالونية

    لا يقتصر التحدي الذي يواجه حمزة عبد الكريم على الجانب البدني فحسب بل يمتد ليشمل ضرورة استيعاب الفلسفة الكروية الخاصة بالنادي والتي تعتمد على التمريرات القصيرة والتحركات الذكية في المساحات الضيقة. 

    قضاء فترة مع فريق الشباب تحت قيادة المدرب بول بلاناس سيتيح للاعب المصري فرصة التحدث بلغة الكرة الكتالونية وإتقان أدوار المهاجم الذي لا يكتفي بانتظار الكرة داخل منطقة الجزاء بل يشارك في بناء الهجمات والضغط العالي على المنافس. 

    ويرى المسؤولون أن هذا التدرج هو السبيل الوحيد لبناء لاعب متكامل يمكنه في المستقبل القريب سد الفجوة في خط هجوم الفريق الأول دون الشعور بغربة فنية أو تكتيكية.

  • خطة التصعيد والمشاركة المرتقبة

    تشير التقارير الواردة من داخل النادي إلى أن الجهاز الفني لا يستبعد مشاركة حمزة عبد الكريم في منافسات نهائي كأس كتالونيا في حال أثبت جاهزيته خلال الأسابيع القادمة. 

    وتعد هذه البطولة فرصة مثالية لتقييم مدى تطور اللاعب ومدى استجابته للتعليمات الفنية في أجواء تنافسية حقيقية. 

    ومع ذلك يبقى التركيز الأساسي منصبًا على منحه الوقت الكافي لاستعادة لياقة المباريات والمشاركة بصفة أساسية مع فريق الشباب حيث سيخضع لمراقبة دقيقة من قبل كشافي النادي والجهاز الفني للفريق الأول تمهيدًا لاتخاذ قرار التصعيد في الوقت المناسب بناء على المردود الفني والبدني الذي سيقدمه على أرض الملعب.

  • بيت القصيد

    يمكن القول إن عودة حمزة عبد الكريم للملاعب بعد إنهاء أزمة التصاريح هي الخطوة الأهم في مسيرته الاحترافية حاليًا. 

    ورغم أن البدء مع فريق الشباب قد يبدو تأجيلًا للحلم الكبير إلا أنه في واقع الأمر يمثل حجر الأساس لبناء مستقبل مستقر وناجح. 

    قرار النادي بوضعه في هذا المستوى التنافسي يعكس اهتمامًا بالغًا بتطويره بعيدًا عن التسرع والضغوط.

الدوري الإسباني
أتلتيك بيلباو crest
أتلتيك بيلباو
أتلتيك بيلباو
برشلونة crest
برشلونة
برشلونة
0