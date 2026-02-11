Goal.com
علي سمير

لأن شعره أهم من المنافسة على الدوري الإنجليزي .. المشجع فرانك إليت الذي حول موسم مانشستر يونايتد إلى "صالون حلاقة"!

فيتشر مانشستر يونايتد

مباراة وست هام ومانشستر يونايتد التي أقيمت أمس، الثلاثاء، على ملعب الهامرز، كانت تحمل الكثير من الأهمية للشياطين الحمر، ولكن الأمر تحول إلى "صالون حلاقة" في النهاية بسبب أحد المشجعين!

المواجهة شهدت العديد من الأحداث المثيرة التي تستحق الجدل والحديث عنها، مثل الهدف القاتل للوافد الجديد بنجامين شيشكو في الدقيقة 96 من عمر اللقاء، والذي أثبت من خلاله أنه ليس صفقة فاشلة ولديه الكثير ليقدمه لإنهاء لعنة المهاجم الصريح بالنادي.

وعلى الجانب الآخر كان هناك نونو سانتو، مدرب وست هام الذي تعرض للظلم في نوتنجهام فورست، البرتغالي لم ييأس ويعيش فترة جيدة مع الهامرز بتحقيق 4 انتصارات وتعادل مقابل هزيمة واحدة في آخر 6 مباريات.

وبدلًا من التفكير في كل ذلك، التركيز كان على فرانك إليت، المعروف باسم "The United Strand" المشجع الذكي و"المحظوظ" في نفس الوقت، الذي جعل الجميع يلتفت نحوه أكثر من مدرب الشياطين الحمر المؤقت مايكل كاريك الذي انتشل فريقه من جحيم روبن أموريم!

    مزحة خفيفة تحولت إلى هوس

    الرهان الذي قطعه فرانك إليت على نفسه، بعدم حلاقة شعره قبل أن يحقق مانشستر يونايتد 5 انتصارات متتالية، ليس جديدًا على اللعبة والرياضة عمومًا، دائمًا ما تظهر مثل هذه الأمور على مواقع التواصل الاجتماعي، ولا تحصل على هذا الاهتمام الضخم.

    ولكن لسبب ما، المقطع الذي نشره في 5 أكتوبر 2024، عندما قام بحلاقة شعره لآخر مرة حتى يفوز مانشستر 5 مرات على التوالي، أصبح ملازمًا للنادي الإنجليزي في كل مكان، وحصل على اهتمام الأندية ومختلف المواقع الإنجليزية والعالمية.

    المشجع قام باستطلاع آراء متابعيه، ووقتها لم يكونوا كثيرين مقارنة بالوقت الحالي، وسألهم : متى سيكون موعد حلاقتي القادمة؟ عام 2024 أو 2025 أم 2026؟

    من بين 27 ألف مشارك، قال 90% منهم إن ذلك سيحدث هذا العام، ويبدو أن هذه النبوءة كانت ستتحق بعدما فاز مانشستر مع كاريك بـ4 مباريات متتالية على مانشستر سيتي وآرسنال وفولهام وتوتنهام، وهي مباريات غاية في الصعوبة، قبل أن يسقط في فخ نونو سانتو ووست هام.

    المشجع الشهير حاليًا "المغمور سابقًا"، أصبح لديه الآن أكثر من 2.3 مليون متابع على مواقع التواصل الاجتماعي، وقام باستضافة بث مباشر لمباراة الثلاثاء، وشاهده أكثر من 100 ألف متفرج، لأن شعر إليت كان أهم من أي شيء آخر.

    هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، قالت بعد مرور 365 يومًا على الرهان، إن إليت قرر الظهور بهذه الفكرة كمزحة لا أكثر، من أجل إضافة البهجة على مشجعي يونايتد ونوع من "الكوميديا السوداء" للسخرية من أحوال الفريق منذ رحيل السير أليكس فيرجسون.

    تريند عالمي

    الغريب في الأمر، أن مباراة وست هام كان بها ما هو أهم من شعر إليت "مع كامل الاحترام لفكرته النبيلة غير المضرة"، الفريق كان يمتلك 44 نقطة، بفارق 12 نقط عن آرسنال المتصدر، مقابل 50 لمانشستر سيتي الثاني وأستون فيلا الثالث بـ47 نقطة.

    يونايتد الذي كان يعاني مع روبن أموريم، واقترب من الهاوية والمنافسة على الهبوط الموسم الماضي، ولم يكن مرشحًا للفوز بالدوري الإنجليزي بأي شكل من الأشكال، كان يمكنه أن يقلص الفارق مع آرسنال إلى 9 نقاط فقط على الصدارة و3 نقاط عن سيتي الثاني.

    المدفعجية يلعبون يوم الخميس ضد برينتفورد، وهي مواجهة من الممكن أن يتعثر فيها المدفعجية، وأيضًا سيتي يلعب أمام فولهام وهو خصم صعب، لذلك الفوز كان سيضع يونايتد في مكانة لم يتوقعها أكثر المتفائلين بقدوم كاريك.

    خسارة هذه الفرصة الثمينة، لم يتحدث عنها الكثير من الأشخاص في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، وانصب التركيز على "صالون الحلاقة" الذي أقامه المشجع فرانك استعدادًا لحلاقة شعره للمرة الأولى منذ أكتوبر 2024.

    الأغرب في الأمر وانتشاره بهذا الشكل، أن انتصار مانشستر بـ5 مباريات متتالية ليس بالأمر النادر كما نتصور بهذا التريند، آخر مرة فعلها الفريق كانت من 28 يناير إلى 18 فبراير 2024، بالفوز على وولفرهامبتون ونيوبورت تاون ووست هام وأستون فيلا ولوتون تاون، ولكن بمعايير الشياطين الحمر الطبيعية فهذا أمر غير مقبول بالطبع.

    مشجع الشياطين الحمر ظهر غاضبًا بعد ضياع فرصة حلاقة رأسه، ولكن هل حقًا أراد فرانك أن يحدث ذلك؟ لأن انتصار مانشستر على وست هام كان سيعني نهاية التريند تمامًا وتلاشي شهرته ولو بشكل نسبي، إلا إذا قرر الخروج بفكرة مماثلة.

    الرجل الذي ابتسم له الحظ .. ولكن لا تحاول تقليده

    لو حاولت السير على خطى فرانك إليت في حالة معاناة فريقك من نفس النحس، فعليك تحمل أن يكون مظهرك مثله تمامًا، شعر طويل غير منظم يقلل من حظوظك وقبولك الاجتماعي "إن لم تكن مشهورًا".

    ولكن على الجانب الآخر، فرانك حصل على الكثير من الأموال من الدعايا الإعلانية المصاحبة لانتشاره، وبدأت الأندية حول العالم تستخدم مزحته لمداعبة الجماهير وربطها بالأحداث، مثلما فعل بوروسيا دورتموند بعد التعادل مع الهامرز.

    فرانك أصبح لديه الآن وكيل أعمال يتولى أنشطته التجارية، كما لديه شراكات مع شركات ضخمة وعملاقة، فكلما ينمو شعره تتضاعف الأرقام في حسابه البنكي، والسبب مجرد مزحة.

    المشجع سبق أن قال لـ"بي بي سي" إن المكان الذي يريد حلاقة رأسه فيه للمرة الأولى منذ 2024، هو ملعب أولد ترافورد، وأن يحدث ذلك من خلال أحد اللاعبين .. أمر لم يحلم به.

    وفي النهاية، وكمشجع لآرسنال، أشكر الله أنني لم أسير على نهج فرانك إليت، وعقد نفس الرهان على نفسي بألا أحلق رأسي قبل أن يفوز المدفعجية بأي لقب كبير وبالتحديد الدوري الإنجليزي أو دوري أبطال أوروبا .. تخيل مظهري الآن بعد الانتظار منذ 2004!

    ولو كنت مشجعًا لبرشلونة، وقررت فعل نفس الشيء عند فوز الفريق بدوري أبطال أوروبا، كيف سيكون مظهرك منذ 2015 وحتى الآن؟!

