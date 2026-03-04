حكم إعادة محاكمة هاري ماجواير: نجم مانشستر يونايتد أدين بتهمة الاعتداء غير الخطير وحكم عليه بالسجن لمدة 15 شهراً مع وقف التنفيذ لدوره في شجار في اليونان

استؤنفت محاكمة ماجواير في اليونان يوم الأربعاء في المحاولة الخامسة، حيث لا يزال مدافع مانشستر يونايتد والمنتخب الإنجليزي يواجه تهم الاعتداء الجسيم ومقاومة الاعتقال ومحاولة الرشوة بعد اعتقاله لتورطه في شجار مزعوم على جزيرة ميكونوس في أغسطس 2020.

تم إلغاء الحكم تلقائيًا عند الاستئناف بموجب القانون اليوناني، وتأجلت إعادة المحاكمة أربع مرات.

بالإضافة إلى تخفيف مدة العقوبة الموقوفة وشدتها، لم يعد ماجواير مضطراً لدفع غرامة.

تفهم GOAL أن اللاعب، الذي سيبلغ 33 عامًا يوم الخميس، قد رفض عدة فرص لتسوية القضية بعرض مالي لأنه مصمم على تبرئة اسمه قانونيًا. سوف يستأنف أمام المحكمة العليا، والتي إذا نجحت، ستلغي الحكم.

لم يحضر ماجواير الجلسة لأنه يستعد لمباراة مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز في نيوكاسل مساء الأربعاء.