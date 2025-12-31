فيديو | أزمة جديدة في طريقها للهلال .. طريقة خروج حسان تمبكتي من ملعب لقاء الزعيم والخلود تُثير الجدل!

واصل فريق الهلال عروضه القوية في الدوري السعودي، بعدما تمكن من تحقيق انتصار مستحق على نظيره الخلود بنتيجة (3-1)، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من المسابقة.

واحتضن ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة المواجهة، التي فرض خلالها الزعيم سيطرته على مجريات اللعب، ونجح في ترجمة أفضليته إلى أهداف حاسمة منحت الفريق ثلاث نقاط ثمينة في سباق المنافسة على الصدارة.

ودخل الهلال اللقاء بقوة، ولكنه أنهى الشوط الأول متعادلًا بهدف لمثله، بعدما سجل سافيتش الهدف الأول بالدقيقة 45، قبل أن يتعادل راميرو هنريكي للخلود بالدقيقة 45+3.

وفي الشوط الثاني، نجح ثيو هيرنانديز في تسجيل الهدف الثاني لنادي الهلال بالدقيقة 61 من عمر المباراة.

وقبل ست دقائق من صافرة النهاية، صنع ميلينكوفيتش سافيتش الهدف الثالث لثيو هيرنانديز الذي سجل الهدف الشخصي الثاني، ليؤكد تفوق الهلال ويقضي على آمال الخلود في العودة، ويؤمّن فوزًا ثمينًا خارج أرضه.

وبهذا الانتصار، رفع الهلال رصيده إلى 29 نقطة ليواصل مطاردته للمراكز الأولى في جدول ترتيب الدوري السعودي، فيما تجمد رصيد الخلود عند 9 نقاط في المركز الثالث عشر.