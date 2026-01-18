Hossam Hassan GFX GOAL ONLYGOAL AR
زهيرة عادل

نحو إخماد الفتنة "المصرية – المغربية" | حسام حسن "رجل المشاكل" .. تهجم على مديره الفني كلاعب وكاد أن يشعلها في الجزائر كمدرب!

تاريخ حسام حسن الطويل مع المشاكل، يدعونا للتوقف لحظة أمام الصراع "المصري المغربي" الدائر حاليًا..

"إذا عُرف السبب، بطل العجب" .. مثل شعبي نردده كثيرًا في بلادنا العربية، ربما بدأ ترديده من مصر وانطلق لمختلف البلاد بعد ذلك، والآن حان دوره ليتصدر المشهد أكثر وسط الصراع "المصري – المغربي" الدائر بالتزامن مع كأس أمم إفريقيا 2025!

"الفتنة"؛ مصطلح أكبر بكثير من أن يُقال في عالم الساحرة المستديرة، لكن هذا هو الواقع الذي يعيشه جمهوري مصر والمغرب في الوقت الحالي، حيث انتشرت الفتنة بينهما بشكل تخطى حدود العقل وحدود ما مفترض أن تكون عليه نقاشات كرة القدم.

المناوشات بين الجمهور المصري والمغربي بالفعل بدأت منذ انطلاق البطولة التي تستضيفها المملكة المغربية حاليًا، وبدأت ترتفع حدتها مع مرور الأيام، لكنها كانت كروية بحتة إلى أن قرر حسام حسن؛ المدير الفني للفراعنة، انتقاد البلد المنظم!

نعم! مدير فني بعد فشل فريقه في التأهل لنهائي بطولة، خرج في المؤتمر الصحفي عقب مباراة قدم بها واحد من أسوأ المستويات في التاريخ، وبدأ في توجيه اللوم للبلد المضيف وفنادقها وبنيتها التحتية ونظافتها وما شابه من تصريحات.

الحقيقة أن العقل يقول في هذه المواقف إن تصريحات كتلك التي أطلقها حسام حسن عن "ناموس المغرب" وفندق الإقامة وما إلى ذلك، من شأنها أن تدين مسؤولي اتحاد الكرة المصرية في المقام الأول، لكن لأن "التعصب أعمى البعض"، فقد ساهمت في اشتعال فتيل الفتنة بين الجمهورين في المقام الأول.

في وقت إن وقف به الجمهور المصري – المشارك في المناوشات – لحظة سيعلم أن ما قيل مجرد ترهات لتحويل الأنظار عن الفشل الكبير لمنتخبهم في البطولة القارية.

وإن فكر المغاربة كذلك لبضع دقائق أو ربما اتجه للبحث عن تاريخ حسام حسن، فسيدرك تمامًا أن هذه أساليبه طوال مسيرته سواء كلاعب أو كمدرب، وليس هو بالمستهدف لبلادهم على وجه التحديد.

هو ليس بالرجل صاحب التصرف الحكيم داخل المستطيل الأخضر، ولم يكن كذلك بعد توليه مسؤولية منصب كالمدير الفني للمنتخب المصري، وأبسط دليل على ذلك أنه حتى وصف لاعبه بـ"ربع محترف" – في إشارة لمصطفى محمد – في ظل عدم مشاركته مع فريقه نانت الفرنسي، بدلًا من تقديم الدعم له!

الكثير والكثير من التصريحات غير المسؤولة أصدرها حسام حسن خلال الأشهر القليلة الماضية، لكن لكي يستوعب الجمهور "المتعصب" والمشارك في زيادة اشتعال الفتنة بين المصريين والمغاربة، شخصية حسام حسن أكثر، دعونا نذكركم في السطور التالية بتاريخ الرجل مع المشاكل على مر السنوات، وإلى أي حد وصل به الحال من قبل .. لعل أحدهم يخطو خطوة للوراء وسط تلك الأزمة!

  • Egyption soccer star Hossam Hassan plays against CAFP

    اشتباكات مع الأمن اللبناني

    أحد أكبر الأزمات التي كاد أن يتسبب بها حسام حسن، تعود لعام 1993، والغريب أنها حدثت في مجرد مباراة ودية، بين مصر ونادي الأنصار اللبناني، على أرض الأخير، ضمن استعدادات الفراعنة لكأس أمم إفريقيا تونس 1994..

    خلال تأمين الجيش اللبناني للمباراة، دخل حسام وتوأمه إبراهيم، في مشادة كلامية في أحد أفراد الأمن، ووصل الأمر إلى تشابك بالأيدي، بل ومحاولات لتجريد الجندي من سلاحه، قبل أن يتم الفصل بينهم بنجاح.

  • Coach of the Egyptian soccer team MohsenAFP

    تهجم على منزل مدربه "محسن صالح"

    في عام 1995، وبعد أزمة لبنان، أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم بالاتفاق مع محسن صالح؛ المدير الفني للفراعنة آنذاك، على استبعاد حسام من كأس أمم  96، كعقوبة على ما بدر منه تجاه الجيش اللبناني..

    التقارير الصحفية التي خرجت وقتها أكدت أن حسام وإبراهيم قاما بالتوجه بعدها إلى منزل المدير الفني وقاما بالاعتداء عليه، معترضين على قراره، لكن بحسب رواية إبراهيم فإن الوضع كان مختلفًا..

    يقول إبراهيم حسن: "عقب مباراة لبنان، جلسنا مع الاتحاد المصري ومحسن صالح وأكدوا لنا على دعمهم لنا وعدم إيقافنا بعد مباراة لبنان، بعدها خاضت مصر مباراة أمام السودان في التصفيات، أي أنها مباراة رسمية، وشارك حسام بشكل طبيعي، لكنه تعرض لإصابة في الرأس، أبعدته عن المباراة التالية، ففوجئنا بعدها ببيان إيقاف حسام، بسبب واقعة لبنان".

    وأضاف: "لم يتحدث وقتها أحد عن أن حسام لعب مباراة التصفيات بصورة طبيعية، ولماذا لم يتم إيقافه وقتها؟، بعد البيان اتجهنا إلى منزل محسن صالح، وطرق حسام الباب، وطلب مقابلة المدرب ولم يقل له سواء (أنا ندمان على تدربي معك)، ثم رحل بكل هدوء، وأتحدى أن يخرج أحد ويكذبني".

  • القى قميص الأهلي أرضًا

    انفعالات حسام لم يكن لها حد، حتى وصل الأمر به إلى إلقاء قميص الفريق الذي ينتمي له أرضًا، لاعتراضه على طرده..

    في عام 1993، وخلال مواجهة الأهلي أمام المصري، أشهر حكم المباراة الكارت الأحمر في وجه حسام بعدما اعتدى على أحد لاعبي الفريق البورسعيدي، فخلع اللاعب قميص القلعة الحمراء وطرحه أرضًا.

    مجلس إدارة الأهلي بقيادة صالح سليم وقتها، والذي كان حاضرًا للقاء من الملعب، قرر إيقاف حسام لمدة ستة أشهر تقريبًا حتى نهاية الموسم.

  • Egypt's Zamalek club players Hossam Hassan (2nd L)AFP

    اشتباكه مع جمهور الأهلي ورفع الحذاء

    في موسم 2001-2002، حيث القمة الشهيرة التي فاز بها الأهلي بنتيجة 6-1، حدثت مشادة بين التوأم حسام وإبراهيم حسن، وجمهور الأهلي.

    جمهور القلعة الحمراء قام بسب التوأم على خلفية أزمتهم الشهيرة التي تسببت في رحيلهما عن القلعة الحمراء، ليقوم التوأم بالرد عقب نهاية المباراة بسب الجماهير ورفع الحذاء في وجههم.

    وقال حسام، عقب نهاية المباراة: "هذا الجمهور نحن جلبنا لهم بطولات خلال 21 عامًا أكثر من صالح سليم، والإدارة هي سبب رحيلنا عن الأهلي، ومع ذلك الجمهور يسبنا، من سيسب أمي سأضربه بالحذاء، مهما كان من هو، هم يسبوننا لأننا محترمون ونعطي جهدنا للفريق الذي نمثله".

  • Egyptian football club team Al Ahly's PoAFP

    هجومه على مانويل جوزيه

    بالانتقال للحديث أزماته بعدما اعتزال وانتقل لمجال التدريب..

    ففي موسم 2010-2011، حيث تشير الدقيقة الـ83، سجل دومينيك دا سيلفا هدف التعادل للمارد الأحمر، لتصبح النتيجة 2-2، لكن كانت المشكلة أن الهدف جاء وثنائي الأبيض عاشور الأدهم وإبراهيم صلاح ساقطان أرضًا ولم يتم وقف اللعب..

    مانويل جوزيه؛ المدير الفني للأهلي، تفاجأ بحسام حسن؛ المدير الفني للزمالك، يتجه له منفعلًا، للومه على تصرف لاعبيه، قبل أن يتدخل الجهاز المعاون للأحمر للفصل بينهما، وسط اعتراضات واسعة من لاعبي الزمالك على الحكم.

  • FBL-EGY-AL-AHLY-ZAMALEKAFP

    أزمته في الجزائر

    هذه الواقعة مشتركة مع توأمه إبراهيم، الذي كان العامل الأهم فيها، والتي كادت أن تتسبب في أزمة دبلوماسية بين البلدين..

    في عام 2009، وخلال قيادة حسام المصري البورسعيدي فنيًا، وإبراهيم مديرًا للكرة، خاض الفريق مباراة مصيرية في إياب قبل النهائي لبطولة شمال إفريقيا للأندية أبطال الكأس، أمام شبيبة بجاية الجزائري، على أرض الأخير.

    خلال المباراة اعترض حسام على حكم اللقاء بطريقة غير لائقة، معربًا عن استيائه من استخدام الجماهير للشماريخ، فأشهر الحكم الكارت الأحمر في وجه.

    وقبل نهاية المباراة بدقائق، أشهر الحكم الكارت الأحمر لإبراهيم بتوصية من الحكم الرابع، على إثر اعتراضاته المتكررة، فانفجر الشغب بالملعب، واعتدى إبراهيم على الحكم الرابع بالأيدي وواصل شغبه تجاه لاعبي الفريق المنافس.

    بعد عودة بعثة المصري لمصر، قرر الاتحاد المصري إيقاف التوأم وإحالتهما للتحقيق.

  • اعتدائه على مصور

    في عام 2016، وخلال قيادته الفنية للمصري، التقى بغزل المحلة في الدوري المصري الممتاز، وكالعادة يشتبك حسام وإبراهيم مع رجال الأمن والحكام عقب نهاية المباراة، نظرًا لانتهائها بالتعادل مما يعني عدم تأهله للكونفدرالية في العام التالي، ليلتقط أحد المصورين الواقعة بكاميرته الخاصة، وهنا لمحه حسام..

    حسام حسن ركض خلف المصور ليحصل على الكاميرا، وسقط المصور أرضًا ليلكمه المدير الفني للمصري، ويكسر كاميرته، وسط محاولات فاشلة لتهدئته.

