"حسام حسن خرم أذنه وظهر وكأنه يلعب بلايستيشن!" .. ردود الأفعال على أداء محمد صلاح مع مصر ضد إثيوبيا

محمد صلاح يقود مصر للتحليق عاليًا..

لعب جيدًا أم لا.. طالما أن محمد صلاح على أرضية الملعب؛ فدائمًا يكون الفريق الذي يرتدي هذا النجم قميصه، مرشحًا لتحقيق الانتصار في المباريات.

هذا ما حدث في مباراة منتخبي إثيوبيا ومصر، مساء يوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات الإفريقية، المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وسجل صلاح هدفًا وصنع آخر إلى زميله أحمد سيد زيزو؛ ليقود منتخب مصر للفوز (2-0) على إثيوبيا.

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ووصل صلاح إلى الهدف رقم 60 دوليًا؛ على بُعد 8 أهداف فقط من معادلة رقم الأسطورة حسام حسن، مدرب الفراعنة الحالي؛ كأفضل هداف في تاريخ منتخب مصر الأول لكرة القدم.

وانفرد الفراعنة بقيادة صلاح، بـ"صدارة" المجموعة الأولى من التصفيات الإفريقية، برصيد 13 نقطة من 4 انتصارات وتعادل؛ وبفارق 5 نقاط عن منتخبي بوركينا فاسو وسيراليون، صاحبي المركزين الثاني والثالث.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز ردود الفعل على أداء محمد صلاح، في مباراة إثيوبيا ومصر..