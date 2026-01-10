حرمان من القيادة وغرامة مالية .. عقوبات قاسية في انتظار ديكلان رايس بعد مخالفات مرورية

وفقًا لصحيفة ديلي ميل، تم توقيع عقوبة منع من القيادة وغرامة مالية على رايس بعد أن تم ضبطه وهو يقود بسرعة زائدة بالقرب من قصره الذي يبلغ قيمته 3 ملايين جنيه إسترليني.

وبحسب التقرير فإن اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا تم ضبطه وهو يقود بسرعة 37 ميلًا في الساعة في منطقة السرعة المحددة بـ 30 ميلًا في الساعة على الطريق A217 في 3 يناير من العام الماضي. وبعد خمسة أيام فقط، في 8 يناير، تم ضبطه وهو يقود بسرعة 49 ميلًا في الساعة في منطقة السرعة المحددة بـ 40 ميلًا في الساعة على نفس الطريق.

تم حظر رايس من القيادة لمدة ستة أشهر، بعد عملية حساب النقاط، حيث كان نجم وست هام يونايتد السابق قد حصل بالفعل على ست نقاط على رخصته، ليصل المجموع إلى 15 نقطة.

كما تم تغريم لاعب منتخب إنجلترا بمبلغ 2185 جنيهًا إسترلينيًا، يتألف من غرامة مالية قدرها 1500 جنيه إسترليني، و600 جنيه إسترليني كرسوم إضافية، و85 جنيهًا إسترلينيًا كرسوم محكمة.