قد يحصل ماينو على أول بداية له في موسم الدوري الإنجليزي الممتاز في المباراة القادمة لمانشستر يونايتد ضد أستون فيلا يوم الأحد، حيث تم إيقاف كاسيميرو بعد حصوله على بطاقة صفراء ضد بورنموث. يجب أن يحصل أيضًا على فرص أكثر في الفريق الآن بعد غياب عماد ديالو وبرايان مبيومو للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية. عليه أن يستفيد من هذه الفرص لأن يونايتد على الأرجح سيقوم برفض طلبه للمغادرة على سبيل الإعارة.

تحدث أموريم قبل مباراة بورنموث، وشجع ماينو على التحدث إليه بخصوص رغبته في المغادرة. قال: "إذا أتى كابي إلي وتحدث معي، فسأتحدث معه. لن أقول ما سأقوله لكوبي، لكني سأكون ممتنًا حقًا إذا أتى كابي ليتحدث معي عن ذلك. أريد فقط أن يكون لاعبي سعداء وأن يفهموا أن لكل فرد أهدافه الشخصية. الإحباط لا يساعد أي شخص."

وأضاف: "المشكلة هي أننا نلعب ورؤية اللاعبين مختلفة عما أراها. ربما إذا لعبت بثلاثة لاعبين في الوسط، وليس فقط باثنين، فسوف يحصل كابي على دقائق أكثر. تخيل أن هذا يحدث. شخص في الأمام سيفقد مكانه. في بعض الأحيان، إنها مجرد اللحظة. أعتقد أنني أثبتت أنه إذا غيرتم فكري (يمكنك الدخول إلى الفريق). كاسيميرو هو أكبر مثال. كان وراء توبي (كولاير) والآن هو أساسي.

"الباب مفتوح لأي لاعب لتغيير رأيي. لكن في النهاية، سيكون التدريب، والمباريات. بالطبع، هو لا يلعب الكثير من المباريات، لكن كوبس، لديه فرص، خاصة في العام الماضي. أنا فقط أنظر إلى الفريق وأحاول الفوز بالمباراة القادمة. سأفعل ذلك حتى النهاية.

"كوبس هو لاعب آخر لكنني أفهم كل الاهتمام به. أفهم كم هو مهم. الآمال التي لديكم أنتم والإنجليز لديه. أنا أيضًا أريد فقط الفوز. إذا كان هو الشخص المناسب، سأضعه في الفريق. لا مشكلة."