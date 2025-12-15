Getty/Instagram
"حرروا كوبي ماينو!" - لاعب وسط مانشستر يونايتد مهدد بحدوث خلاف جديد مع روبن أموريم بعد ارتداء شقيقه قميصًا ملفتًا للنظر خلال التعادل 4-4 مع بورنموث.
قميص الأخ يهدد بحدوث خلاف مع أموريم
تم استبعاد ماينو من التشكيلة الأساسية في المباراة الـ 16 من الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، على الرغم من أنه حصل على استقبال حافل عندما نزل من مقاعد البدلاء في أولد ترافورد. وكان من بين الجماهير أخوه غير الشقيق، الذي لديه 681,000 متابع على إنستغرام وحقق شهرة عندما ظهر في برنامج تلفزيون الواقع البريطاني Love Island.
'انضج!' - مشجعو يونايتد غير معجبين بالأخ
إن القميص يزيد من تفاقم الصراع بين أموريم وماينو، الذي طلب الرحيل على سبيل الإعارة في فترة الانتقالات الشتوية بسبب نقص الفرص المتاحة له في يونايتد. ولم يكن مشجعو الشياطين الحمر سعداء بماينو-هامس بسبب تصرفه اللافت للانتباه.
@onelovemufc كتب: "كبروا عقلكم! هؤلاء هم نوع المساعدة الذين يهمسون في أذنيه أتركوا الولد وشأنه! لعب جيداً الليلة ولا يحتاج لأمثال هؤلاء لتفاقم الأمور."
"مثير للشفقة تماماً"، أضاف @ItsLuweeze
تيشيرت يذكّر المشجعين بجدل شقيق جارناتشو
عدد من المستخدمين قاموا بمقارنة الوضع بشقيق أليخاندرو غارناشو الأصغر روبرتو، الذي قام بنشر سلسلة من المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي ينتقد فيها كل من أموريم وسلفه إريك تن هاج. واشتهر بشكل سيء عندما شن هجومًا على أموريم بعدما استبعد الجناح من التشكيلة الأساسية لنهائي الدوري الأوروبي. كما تحدث غارناشو ضد المدرب بعد الهزيمة أمام توتنهام في النهائي في بلباو، مما أدى إلى طرده من الفريق ومهد الطريق لبيعه في نهاية المطاف إلى تشيلسي.
@therin86 كتب على X: "كيف سيساعد ذلك كوبي؟ يحتاج للتحدث مع شقيقه وإلا سوف ننتهي بوضع مشابه لوضع غارناشو."
@paulthomas1988 أضاف: "هل من الممكن ذلك؟ هل لدينا موقف مشابه لوضع غارناشو مع شقيقه."
ماذا يأتي بعد ذلك؟
قد يحصل ماينو على أول بداية له في موسم الدوري الإنجليزي الممتاز في المباراة القادمة لمانشستر يونايتد ضد أستون فيلا يوم الأحد، حيث تم إيقاف كاسيميرو بعد حصوله على بطاقة صفراء ضد بورنموث. يجب أن يحصل أيضًا على فرص أكثر في الفريق الآن بعد غياب عماد ديالو وبرايان مبيومو للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية. عليه أن يستفيد من هذه الفرص لأن يونايتد على الأرجح سيقوم برفض طلبه للمغادرة على سبيل الإعارة.
تحدث أموريم قبل مباراة بورنموث، وشجع ماينو على التحدث إليه بخصوص رغبته في المغادرة. قال: "إذا أتى كابي إلي وتحدث معي، فسأتحدث معه. لن أقول ما سأقوله لكوبي، لكني سأكون ممتنًا حقًا إذا أتى كابي ليتحدث معي عن ذلك. أريد فقط أن يكون لاعبي سعداء وأن يفهموا أن لكل فرد أهدافه الشخصية. الإحباط لا يساعد أي شخص."
وأضاف: "المشكلة هي أننا نلعب ورؤية اللاعبين مختلفة عما أراها. ربما إذا لعبت بثلاثة لاعبين في الوسط، وليس فقط باثنين، فسوف يحصل كابي على دقائق أكثر. تخيل أن هذا يحدث. شخص في الأمام سيفقد مكانه. في بعض الأحيان، إنها مجرد اللحظة. أعتقد أنني أثبتت أنه إذا غيرتم فكري (يمكنك الدخول إلى الفريق). كاسيميرو هو أكبر مثال. كان وراء توبي (كولاير) والآن هو أساسي.
"الباب مفتوح لأي لاعب لتغيير رأيي. لكن في النهاية، سيكون التدريب، والمباريات. بالطبع، هو لا يلعب الكثير من المباريات، لكن كوبس، لديه فرص، خاصة في العام الماضي. أنا فقط أنظر إلى الفريق وأحاول الفوز بالمباراة القادمة. سأفعل ذلك حتى النهاية.
"كوبس هو لاعب آخر لكنني أفهم كل الاهتمام به. أفهم كم هو مهم. الآمال التي لديكم أنتم والإنجليز لديه. أنا أيضًا أريد فقط الفوز. إذا كان هو الشخص المناسب، سأضعه في الفريق. لا مشكلة."
