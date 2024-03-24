حرب ضد آفة الكرة وحمل وزر ريال مدريد .. فينيسيوس الأهم في العالم الآن!

نجم ريال مدريد أهم لاعب حاليًا فى كرة القدم؟

يعتبر الكثيرون فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد أهم لاعب حاليًا فى كرة القدم لأنه على الرغم من تعرضه لإساءات متواصلة في إسبانيا ولكنه لم يتأثر واستمر فى مسيرته الناجحة ومعركته ضد العنصرية.

وفي مايو 2023، سُئل جاريث ساوثجيت، مدرب منتخب إنجلترا عن رد فعله على الإساءات العنصرية التي تعرض لها فينيسيوس، خلال مباراة ريال مدريد في الدوري الإسباني ضد فالنسيا ليجيب قائلًا: "إذا قال لي أي شخص أنه ليس لدينا مشكلة مجتمعية مع العنصرية، فهناك أمثلة كثيرة وهذا وضع مثير للاشمئزاز وسيئ للغاية وآمل أن يتغيير قريبًا".

وقاد فينيسيوس، البالغ من العمر 23 عامًا والذي يتمتع بموهبة فريدة منتخب البرازيل بالأمس للفوز فى مباراته الودية ضد إنجلترا بملعب ويمبلي بنتيجة 1-0.