على طريقة ميسي في مونديال 2022 .. رونالدو بحذاء ذهبي خاص في كأس العالم 2026

خاض الأسطوري ليونيل ميسي نهائيات كأس العالم 2022 في قطر بحذاء خاص من شركة أديداس، وقد تُوج به باللقب الثمين بعد الفوز على فرنسا في المباراة النهائية بركلات الجزاء الترجيحية عقب التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي بثلاثة أهداف لكل فريق.

وجاء الحذاء باللون الذهبي واسمه "Adidas X Speedportal Leyenda Messi"، وقد حمل مميزات خاصة للنجم الأرجنتيني لم تتوفر في النسخ المعروضة للبيع للجمهور، إذ احتوى على مادة تمنع الانزلاق عند الكعب، بالإضافة لمزودات سرعة، وتصميم يساعد على مرونة الحركة وتغيير الاتجاه.

ولم تتوقف أديداس عن إنتاج الأحذية الموقعة الخاصة بالنجم الأرجنتيني طوال السنوات الماضية.