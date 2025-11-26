Elche CF v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
أحمد مجدي

"حدثت معي 50 ألف مرة!".. أسطورة ريال مدريد يكشف رأيه في اصطدام فينيسيوس جونيور وإنياكي بينيا

النادي الملكي أحرز نقطة مثيرة للجدل في ملعب إلتشي

أثار تعادل ريال مدريد 2-2 مع إلتشي جدلًا جديدًا بعد اصطدام فينيسيوس جونيور بالحارس إنياكي بينيا في اللحظات التي سبقت هدف التعادل الذي سجله جود بيلينجهام في الدقائق الأخيرة. 

احتج إلتشي بشدة بعد أن أصيب بينيا بنزيف، لكن لجنة "وقت المراجعة" في الدوري الإسباني لن تعيد النظر في الحادث، وقد أوضح فرناندو مورينتيس، نجم ريال مدريد السابق وعضو اللجنة، سبب ذلك.

  • تعادل محبط

    اضطر ريال مدريد إلى الاكتفاء بتعادل محبط 2-2 ضد إلتشي، ليصل فارق النقاط مع برشلونة إلى نقطة واحدة. بعد أن تأخر مرتين بهدفين من أليكس فيباس وألفارو رودريجيز، أنقذ ريال مدريد نقطة عندما سجل بيلينجهام في الدقيقة 87. لكن هدف التعادل أثار احتجاجات غاضبة من الفريق المضيف. في اللحظات التي سبقت الهدف، اصطدم فينيسيوس بالحارس بينيا، مما تسبب في نزيف من أنف حارس مرمى إلتشي. على الرغم من الاحتجاجات الشديدة والتحقق من VAR، تم احتساب الهدف.

    كان مدرب إلتشي إيدر سارابيا غاضبًا بعد المباراة، وأصر على أن اللقطة كان يجب أن تعتبر خطأ، قائلاً: "إنه خطأ واضح. ليس جزءًا طبيعيًا من اللعبة. هذا هو الغرض من الفار. إنه خطأ واضح جدًا؛ لقد أصاب الحارس وحتى تسبب في نزيف. الأمر واضح تمامًا".

    وكرر ذلك في تصريحاته بعد المباراة: "لست سعيدًا على الإطلاق بالنتيجة، خاصة بالنظر إلى اللحظات الحاسمة في المباراة. كانت مخالفة فينيسيوس التي أدت إلى التعادل 2-2 واضحة تمامًا. إنياكي لم ير اللعبة، لكنها لم تكن مجرد جزء عادي من اللعبة، بل كانت مخالفة واضحة. يغضبني إضاعة الوقت في مثل هذه الأمور". 

    أثار غضبه جدلاً جديداً حول التحكيم، وتوجهت الأنظار إلى نظام "وقت المراجعة" الجديد الذي أطلقه الاتحاد الإسباني لكرة القدم (RFEF).

    • إعلان
  • FBL-ESP-LIGA-ELCHE-REAL MADRIDAFP

    أسطورة ريال مدريد يشرح سبب عدم مراجعة اللعبة

    في برنامج El Partidazo de COPE، كشف فرناندو مورينتيس، المهاجم السابق لريال مدريد وعضو المجموعة الاستشارية التي تختار الحوادث التي سيتم مراجعتها، عن سبب عدم إدراج الاصطدام.

    قبل إصدار الحكم، أوضح أن اللجنة قد اتفقت بالإجماع على اللعبات التي سيتم مراجعتها هذا الأسبوع: "كانت هناك بالفعل بعض اللعبات التي اخترناها بالإجماع، وهذه اللعبة جاءت في المباراة الأخيرة وفي الدقائق الأخيرة من المباراة، وجميعنا بالإجماع نعتقد أنها كانت لعبة عشوائية تمامًا، وليس أنا فقط، لقد أظهرت بالفعل أنني لا أهتم بأنه من مدريد".

    وأكد أن التلامس بدا عرضيًا: "بثًا مباشرًا، بدا لي عرضيًا تمامًا، لعب بين مهاجم وحارس مرمى".

    ثم أعطى مورينتيس وجهة نظر المهاجم من واقع خبرته: "أضع نفسي قليلاً في مكان المهاجم، وهو ما جربته 50 ألف مرة، أعني، 50 ألف مرة اضطررت إلى النزيف من جراء التلامس مع رأس الخصم أو مرفقه أو كتفه.. والحارس، للأسف، مرات أكثر بكثير لأنه عادة ما ينزل منخفضًا في مثل هذه المواقف".

  • بينيا يغير موقفه بعد مشاهدة الإعادة

    في حين أن لجنة مراجعة الوقت اعتبرت الحادثة "عرضية"، إلا أن بينا أعرب عن رأي مختلف بعد مشاهدة اللقطات داخل غرفة الملابس.

    وقد عدل تعليقاته الأولية على أرض الملعب وأعرب عن إحباطه مما شاهده في الفيديو: "يسدد الكرة، ويحاول الحصول على الارتداد، لكن في اللعبة الثانية لا يسمح لي بالمشاركة لأنه يطرحني أرضًا. بالنسبة لي، هذه مخالفة، لكن إذا لجأ الحكم إلى الفيديو وقال إنها ليست مخالفة، فلا يمكننا فعل شيء".

    وقد عكس تغيير نبرة صوته غضبًا أعمق في معسكر إلتشي، الذي شعر أنه استحق أكثر من نقطة واحدة بعد أن تقدم في المباراة مرتين. بالنسبة لهم، كان هذا مثالًا آخر على لحظة حاسمة اتخذت فيها القرارات لصالح ريال مدريد - وهو سرد شكل جزءًا كبيرًا من النقاش الأوسع حول التحكيم في إسبانيا هذا الموسم.

  • Xabi AlonsoGetty Images

    استعادة الأجواء الإيجابية

    يوجه ريال مدريد الآن انتباهه إلى دوري أبطال أوروبا، حيث سيواجه أولمبياكوس في أثينا يوم الأربعاء. الفوز سيساعد في استعادة الزخم وتعزيز موقعه في مرحلة الدوري بعد سلسلة من النتائج الصعبة في الدوري الإسباني. 

    بعد العودة من أوروبا، سيلعب مدريد ضد جيرونا، التي يحتل حالياً المركز 18 في استاد مونتيليفي، في محاولة لتثبيت موقعه بصدارة الدوري الإسباني. 

    على الرغم من النكسات الأخيرة، لا يزال مدريد في صدارة الدوري برصيد 32 نقطة، بفارق نقطة واحدة فقط عن برشلونة.

    حث تشابي ألونسو لاعبيه على رفع مستوى أدائهم والعودة إلى المستوى الذي ميز بدايتهم القوية في الموسم. وستتجه الأنظار الآن إلى ما إذا كان بإمكان الفريق الأبيض ترجمة هذه الرسالة إلى نتائج وتجاوز موقف تحكيمي آخر مثير للجدل.

دوري أبطال أوروبا
أولمبياكوس crest
أولمبياكوس
أولمبياكوس
ريال مدريد crest
ريال مدريد
ريال مدريد
الدوري الإسباني
خيتافي crest
خيتافي
خيتافي
إلتشي crest
إلتشي
إلتشي