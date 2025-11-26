"حدثت معي 50 ألف مرة!".. أسطورة ريال مدريد يكشف رأيه في اصطدام فينيسيوس جونيور وإنياكي بينيا

اضطر ريال مدريد إلى الاكتفاء بتعادل محبط 2-2 ضد إلتشي، ليصل فارق النقاط مع برشلونة إلى نقطة واحدة. بعد أن تأخر مرتين بهدفين من أليكس فيباس وألفارو رودريجيز، أنقذ ريال مدريد نقطة عندما سجل بيلينجهام في الدقيقة 87. لكن هدف التعادل أثار احتجاجات غاضبة من الفريق المضيف. في اللحظات التي سبقت الهدف، اصطدم فينيسيوس بالحارس بينيا، مما تسبب في نزيف من أنف حارس مرمى إلتشي. على الرغم من الاحتجاجات الشديدة والتحقق من VAR، تم احتساب الهدف.

كان مدرب إلتشي إيدر سارابيا غاضبًا بعد المباراة، وأصر على أن اللقطة كان يجب أن تعتبر خطأ، قائلاً: "إنه خطأ واضح. ليس جزءًا طبيعيًا من اللعبة. هذا هو الغرض من الفار. إنه خطأ واضح جدًا؛ لقد أصاب الحارس وحتى تسبب في نزيف. الأمر واضح تمامًا".

وكرر ذلك في تصريحاته بعد المباراة: "لست سعيدًا على الإطلاق بالنتيجة، خاصة بالنظر إلى اللحظات الحاسمة في المباراة. كانت مخالفة فينيسيوس التي أدت إلى التعادل 2-2 واضحة تمامًا. إنياكي لم ير اللعبة، لكنها لم تكن مجرد جزء عادي من اللعبة، بل كانت مخالفة واضحة. يغضبني إضاعة الوقت في مثل هذه الأمور".

أثار غضبه جدلاً جديداً حول التحكيم، وتوجهت الأنظار إلى نظام "وقت المراجعة" الجديد الذي أطلقه الاتحاد الإسباني لكرة القدم (RFEF).