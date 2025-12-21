حتى خارج ملعبهم.. جماهير برشلونة تستهدف تشابي ألونسو بهتاف "ساخر"!

واصل قطار برشلونة السريع دهس منافسيه دون رحمة، محققاً انتصاراً من العيار الثقيل بإسقاط مضيفه العنيد فياريال في عقر داره بملعب "لا سيراميكا" بثنائية نظيفة. افتتح البرازيلي المتألق رافينيا التسجيل مبكراً من علامة الجزاء في الدقيقة 12، ليمهد الطريق أمام سيطرة كتالونية عززها الموهبة الفذة لامين يامال بهدف الاطمئنان في الدقيقة 63.

بهذا الفوز، يرسخ البلوجرانا أقدامه في القمة محققاً انتصاره السابع على التوالي في جميع المسابقات، ليرفع رصيده إلى 46 نقطة، مبقياً الفارق آمناً عند 4 نقاط مع الملاحق المباشر ريال مدريد في الليجا.

ولم تقتصر مكاسب كتيبة هانز فليك على النقاط الثلاث أمام صاحب المركز الرابع، بل أثبت الفريق شخصية البطل بامتلاكه أقوى خط هجوم في الليجا (51 هدفاً) وقدرته على الخروج بشباك نظيفة في أصعب الملاعب، مواصلاً عزفه المنفرد في الصدارة ومصدراً الضغط النفسي الهائل على غريمه الملكي قبل ديربي كتالونيا المرتقب.