ثورة روبن أموريم لن تنطلق بشكل صحيح حتى يوقع مع حارس مرمى موثوق، وهناك العديد من الخيارات القوية للنظر فيها.

مانشستر يونايتد يجب أن يجلب حارس مرمى جديد رقم 1. كان هذا هو الاستنتاج الواضح بعد الأداء الكارثي الأخير لأندريه أونانا في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأربعاء.

بعد أربع دقائق فقط من بداية مباراة يونايتد على أرضه ضد إيبسويتش، ولأسباب يعرفها هو فقط، انطلق أونانا بعيدًا عن خطه باتجاه كرة طويلة على الرغم من أن باتريك دورجو كان يتولى الأمور بالفعل، مما أدى بدوره إلى دفع الظهير الكرة متجاوزًا إياه مباشرة إلى أقدام جناح إيبسويتش جادين فيلوجين، الذي تُرك بعد ذلك بمهمة بسيطة لتدوير الكرة في شباك فارغة. نعم، كان يجب على دورجو فقط إخلاء الخطوط، ولكن سوء تقدير أونانا ونقص التواصل خلق مشكلة من لا شيء.

ربما لم يكن فيلوجين يصدق حظه بعد تسجيله هدفه الثاني في الليلة في الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الأول، أيضًا، حيث أن عرضيته الضعيفة والبطيئة والتي بدت وكأنها موجهة بشكل خاطئ تسللت بطريقة ما إلى مرمى أونانا في القائم البعيد. لحسن حظ الحارس، انتهى الأمر بفوز يونايتد 3-2 أمام حشد مستاء في أولد ترافورد، رغم اللعب طوال الشوط الثاني بعشرة لاعبين بعد طرد دورجو الأحمق.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

عند صافرة النهاية، شوهد أونانا وهو يضخ قبضته احتفالاً، غير مدرك تمامًا للحقيقة أنه كاد مجددًا أن يتسبب في فقدان فريقه لنقاط حيوية. لقد ارتكب يونايتد بعض الأخطاء الفادحة في شراء حراس المرمى على مر السنين، حيث يُنظر عمومًا إلى ماسيمو تايبي ومارك بوسنيش كأكبر الفاشلين، ولكن أونانا في أحسن الأحوال بدأ ينافسهم.

لا يمكن لروبن أموريم دفع فريق يونايتد هذا للأمام مع أونانا في المرمى؛ تمركزه ومعالجته سيئان، وهو متسرع للغاية، ولا يملك أي سيطرة على منطقة الجزاء، وتوزيعه للكرة غير منتظم تمامًا. يحتاج الشياطين الحمر إلى زوج أكثر أمانًا من الأيدي، ومع وضع ذلك في الاعتبار، GOAL وجدت ثمانية حراس مرمى يمكنهم استبدال أونانا في فترة الانتقالات الصيفية...