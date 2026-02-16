Getty/GOAL
حارس مرمى مانشستر سيتي جيمس ترافورد يعترف صراحةً بشأن انتقال جانلويجي دوناروما ويفتح الباب أمام رحيله في الصيف
ترافورد عاد إلى مانشستر سيتي على أمل أن يصبح رقم 1
ترافورد، الذي بدأ مسيرته في أكاديمية مانشستر سيتي، عاد إلى بيئته المألوفة في صيف 2025 عندما تم إبرام صفقة بقيمة 27 مليون جنيه إسترليني (37 مليون دولار) مع بيرنلي. عاد إلى مانشستر بصفته بطل بطولة أوروبا تحت 21 عامًا وطموحات كبيرة في أن يصبح لاعبًا دوليًا.
بدأ جوارديولا الموسم مع ترافورد بين القائمين، لكنه فاجأ الكثيرين - بما في ذلك بعض لاعبي فريقه - عندما تعاقد مع دوناروما الفائز ببطولة أوروبا 2020 عندما فتحت أبواب الخروج أمام اللاعب الدولي الإيطالي الطويل القامة في باريس سان جيرمان.
تم التعاقد مع دوناروما مقابل 26 مليون جنيه إسترليني (35 مليون دولار) وأصبح على الفور الحارس الأول لمانشستر سيتي. ترك ذلك ترافورد في دور الحارس الاحتياطي، ولم يشارك في أي مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ 31 أغسطس. أصبح حارس مرمى البلوز في الكؤوس - حيث شارك في 11 مباراة في جميع المسابقات.
- Getty Images Sport
انتقال دوناروما كان مفاجأة
يعترف ترافورد بأنه لم يكن على علم باهتمام مانشستر سيتي بـ دوناروما، حيث كان مستعدًا لتأمين مكانه في التشكيلة الأساسية في ملعب إيتيهاد. وقال: "لم أكن أتوقع حدوث هذه الموقف، لكنه حدث، لذا عليّ أن أتعايش معه. لقد حدث، لذا أعمل بجد كل يوم وأرى ما سيحدث، وأبذل قصارى جهدي".
يصر ترافورد على أنه لم يُعد أبدًا بأن يكون الحارس الأول في مانشستر سيتي، لكنه كان يتوقع أن يكون في مقدمة قائمة المرشحين. وأضاف: "لا، لم يكن الأمر كذلك، لكن [الخطة] لم تتحقق. هذا هو الواقع. هذه هي كرة القدم، هذا هو الواقع، عليك أن تواصل العمل بجد كل يوم وأن تلعب بأقصى ما لديك في المباريات القادمة. إنها مجرد تجربة أخرى تضاف إلى مسيرتي المهنية، ونعم، لقد كانت تجربة تعليمية جيدة".
هل سيتحرك ترافورد مرة أخرى هذا الصيف؟
وقد قال جوارديولا عن ترافورد، بعد أن منحه فرصة نادرة للعب أساسيًا في فوز مانشستر سيتي 2-0 على جاره سالفورد في الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي: "إنه لاعب موثوق للغاية. حارس مرمى رائع".
لكن هذا التقييم لن يكون كافياً لإقناع ترافورد بالبقاء في النادي إذا تلقا عروضاً مغرية في فترة الانتقالات المقبلة. وأضاف عندما سُئل عن مستقبله: "لنأخذ الأمور يوماً بيوم ونحاول أن نعمل بجد قدر الإمكان، ومهما يحدث، يحدث. من الواضح أن لدي عقدًا، لذا لا أعرف ما سيحدث الموسم المقبل. كل ما أعرفه هو أنني سأعيش يومًا بيوم وأحاول التحسن".
يساعد التقدم المذهل الذي أحرزه سيتي على عدة جبهات هذا الموسم في إبقاء ترافورد مشاركًا. فقد وصل الفريق إلى الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي، ودور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، ونهائي كأس كاراباو، ولا يزال في السباق على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.
- Getty Images Sport
تشكيلة إنجلترا: هل سيتم اختيار ترافورد للمشاركة في كأس العالم؟
ومع ذلك، من المرجح أن يكون دوناروما هو المفضل في المنافسات الكبرى وفي المرحلة الحاسمة من السعي نحو المجد الأوروبي. قد لا يحظى ترافورد بفرص لعب منتظمة مع تقدم الموسم، مما سيجعل من الصعب عليه جذب انتباه مدرب إنجلترا توماس توخيل.
ومع ذلك، لم يتلق أي مؤشر على أن منتخب الأسود الثلاثة يخطط للبحث عن خيارات أخرى لدعم الحارس الأساسي جوردان بيكفورد.
وحول مطالبته بمكان في كأس العالم، قال ترافورد: "لم أتحدث معهم [عن] ما إذا كان ذلك كافياً، لكنني ألعب بأفضل ما لدي وأتدرب كل يوم بجد، والأمر يعود إليّ فقط. من الواضح أن الجميع يعرف ما يحدث معي، لذا عليّ فقط أن ألعب بأفضل ما لدي كلما لعبت".
ستعود إنجلترا إلى الملاعب عندما تواجه أوروغواي واليابان في أواخر مارس. وستكون هذه المباريات الأخيرة قبل أن يقرر توخيل تشكيلته لكأس العالم، مما يعني أن ترافورد يحتاج إلى الحصول على الموافقة ليكون لديه أي فرصة في الحصول على مقعد على متن الطائرة المتجهة إلى أمريكا الشمالية.
