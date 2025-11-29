Tottenham Hotspur v Burnley - Premier LeagueGetty Images Sport
محمود خالد

"أكثر لاعب مضحك في العالم" .. حارس توتنهام يصبح مادة للسخرية بعد خطئه الغريب أمام فولهام!

ما هذا الخطأ الذي ارتكبه حارس توتنهام؟

أصبح جولييلمو فيكاريو، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام، مثار سخرية واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ارتكابه خطأ فادحًا في مباراة فولهام، بعد مرور ست دقائق فقط من بداية اللقاء.

في مفاجأة صادمة لعشاقه، استهل توتنهام مباراة فولهام، بتأخره (0-2)، في أولى 6 دقائق، ليكمل فيكاريو الصورة الحزينة بتسببه في هدف غريب للمنافس.

وتقام المواجهة على ملعب توتنهام هوتسبير، ضمن حساب الجولة الثالثة عشرة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، بموسم 2025-2026.

  • فيكاريو يصعّب الأمور على توتنهام "مبكرًا"

    وبعدما كان توتنهام متأخرًا، بهدف مبكر أحرزه كيني تيتي في الدقيقة الرابعة، جاء هاري ويلسون ليزيد معاناة السبيرز، بعدما استغل لحظة اندفاع من قِبل فيكاريو.

    الحارس الإيطالي فاجأ الجميع بالخروج من منطقة الجزاء، لإحباط محاولة من قِبل راؤول خيمينيز، قبل أن يجد نفسه قد أخطأ في السيطرة على الكرة بقدمه اليسرى الأضعف.

    وأدرك فيكاريو بأنه في موقف صعب، بالقرب من راية الركنية، ليحاول التخلص من ضغط خيمينيز الذي كان يسعى للرد، بمحاولة إبعاد الكرة، قبل أن يرسل الكرة بالخطأ إلى جوش كينج الذي كان يندفع نحو المرمى، فمررها إلى ويلسون الذي سددها بطريقة رائعة من بعيد، ليسكنها في الشباك الخالية.

    فيكاريو لم يتوقف عند الخطأ، بل زاد من الشعر بيتًا، بالصراخ في زملائه، دون أي اعتذار عن لقطته المثيرة للجدل، بينما كان لاعبو فولهام يحتفلون بالتقدم في ملعب توتنهام هوتسبير.


    شاهد: حارس المرمى يخطئ في التخلص من الكرة أمام فولهام

  • أطرف لاعب في العالم

    ما فعله فيكاريو جعله مثار سخرية واسعة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث دوّن "mionomedev" عبر منصة (إكس)، دون أي تردد في التعبير عن رأيه: "فيكاريو أطرف لاعب في العالم، لمسة كلب، يقرر بشكل عشوائي ركل الكرة إلى الخصم، ثم يشتكي بطريقة ما عندما يسجلون هدفًا".

    ووصف "jaydmharris" لقطة حارس توتنهام، بأنها "إجرامية"، مضيفًا "ويسلون يجعل النتيجة (2-0)، دفاع كوميدي، حيث يندفع فيكاريو خارج منطقته، ويركل الكرة بشكل خاطئ على خط التماس، وويلسون يسدد الكرة في شباك خالية".

    وكان مشجع آرسنال "gunnerpunner" يستمتع بمشاهدة خصمه اللدود، وهو يعاني، معلقًا: "فيكاريو سيء. قلت ذلك من أن وقع، لكنه أنقذ بعض الكرات في مواجهات فردية. لاعبو توتنهام يحظون بضجة إعلامية كبيرة، ولكنهم جميعًا سيئون. أنا سعيد لأن الأمر صار واضحًا في النهاية".

    وأخيرًا، قال "KevJStewart": "نعم، نحن في حالة فوضى تامة، ورغم تصدياته العرضية للكرات، فإن فيكاريو يعد أحد أسوأ المخطئين، وليس جيدًا بما يكفي بشكل عام. أحمق. حان الوقت ليعترف البعض بذلك. أعتقد أننا في النهاية بحاجة لاسم أكبر في القيادة، وعدد كبير من التعاقدات الجيدة".

    تصرف طائش وضع توتنهام في مأزق

    وكان توتنهام يأمل في العودة، بعد تعرضه لهزيمتين قاسيتين أمام آرسنال وباريس سان جيرمان، في الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، فيما كان فريق توماس فرانك محظوظًا بعدم تأخره بالهدف الثالث، عندما سدد الجناح صامويل تشوكويزي، كرة من خارج منطقة الجزاء، ارتطمت بالقائم.

    واستقبل توتنهام 11 هدفًا في آخر ثلاث مباريات، مع وجود فيكاريو بين الخشبات الثلاث في كل مباراة.

    وكتب توتنهام هزيمته الثالثة تواليًا، أمام فولهام بنتيجة (1-2)، حيث وقع محمد قدوس على هدف أصحاب الأرض في الدقيقة 59، فيما تجمد رصيد بطل الـ"يوروبا ليج"، عند 18 نقطة، في المركز العاشر من جدول البريميرليج.

