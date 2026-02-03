Goal.com
حارس كريمونيسي بعد القنبلة الدخانية: لم أعرف لماذا كنت ألعب.. والأسوأ كان من الممكن أن يقع!

حارس مرمى كريمونيسي يتحدث بعد الحادثة المؤسفة التي تعرض لها: "أود أن أسأل المشجع الذي ألقى المفرقعة النارية عن سبب قيامه بذلك".

كان من الممكن أن يكون الوضع أسوأ بكثير، لكن لحسن الحظ انتهى الأمر دون عواقب وخيمة: كان إميل أوديرو بطل مباراة كريمونيسي وإنتر لسبب كان يفضل تجنبه.

أصابته القنبلة الدخانية التي أطلقها أحد المشجعين في القطاع المخصص للضيوف بالدوار لبضع دقائق، قبل أن تعود الأوضاع إلى طبيعتها نوعًا ما: لكن شيئًا ما انكسر على الصعيد العاطفي لدى أوديرو.

كما صرح في مقابلة مع صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت"، اعترف الحارس أنه يشعر بخير من الناحية الجسدية: ما يؤلمه أكثر هو جوهر هذا الفعل الذي كان من الممكن أن يتسبب له في مشاكل خطيرة.
  • "كان يمكن أن يكون أسوأ"

    "أولاً، أنا بخير إلى حد ما،  عندما أفكر في ما حدث، أدرك أن العواقب كان من الممكن أن تكون أكثر خطورة. لكن كل هذا صعب جداً على الهضم. في نهاية المباراة، بعد أن انخفضت نسبة الأدرينالين، أصيب رقبتي بالتصلب. والآن أصبح الوضع أسوأ لأن أذني تؤلمني وظهري متصلب أيضاً. سأجري فحوصات في الأيام المقبلة لمعرفة ما إذا كان هناك أي مشكلة، ولكن... لنقل أن الوضع كان يمكن أن يكون أسوأ".

  • الأحاسيس الساخنة

    "سمعت صوتًا مدويًا، كأن أحدهم ضربني بمطرقة على أذني، وكنت أجد صعوبة في السمع. رأيت جرحًا في ساقي اليمنى، وسروالي ممزق، وشعرت بحرقة شديدة. لو لم أتحرك، لكان الأمر انتهى بشكل سيئ للغاية".

  • "لم أكن أعرف لماذا كنت هناك"

    "لم يحدث لي هذا من قبل في مسيرتي المهنية. في الشوط الثاني شعرت بفراغ داخلي. كانت إصابة الركبة تؤلمني، لكن المشكلة كانت بداخلي. شعرت بخيبة أمل عميقة وقلة الرغبة في اللعب. كنت على أرض الملعب، أقوم بعملي الذي أحبه بشدة. لكن في الوقت نفسه، كانت أفكاري تتجه إلى مكان الانفجار. لو كان الانفجار أقرب قليلاً، من يدري... ربما كنت فقدت يدي أو ذراعي أو ما هو أسوأ . فكرت: لماذا أنا على أرض الملعب؟ لماذا ألعب؟ كانت أفكاري تدور بسرعة في رأسي. كان شعورًا سيئًا للغاية".

  • قرب إنتر

    "لدي علاقة ممتازة مع النادي واللاعبين. الجميع، بدءًا من الرئيس، جاءوا للاطمئنان على حالتي. كانوا قلقين. مررت بالكثير خلال مسيرتي المهنية. أنا رجل الملعب، لذا أردت الاستمرار. فكرة التكهن بما حدث لا تنسجم مع شخصيتي".

  • رسالة إلى المشجع المذنب

    "أود أن أسألك: لماذا؟ ما هو هدفك: دعم فريقك أم إثارة الفوضى؟ لماذا قررت إيذاء الآخرين وإيذاء نفسك؟ اشرح لي معنى كل هذا...".

