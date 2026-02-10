عام ونصف تقريبًا اختفى بها النجم السعودي فهد المولد عن الأنظار بعد الحادث الأليم الذي تعرض له في مدينة دبي الإماراتية .. واليوم الثلاثاء، يطل علينا بأول تعليق رسمي له.
أول ظهور بعد عام ونصف من حادث دبي .. تعليق مثير لفهد المولد بشأن مزاعم تعرضه لمحاولة اغتيال
ما القصة؟
بعد انتهاء التوقف الدولي في سبتمبر 2024، وعقب نهاية معسكر المنتخب السعودي، اتجه فهد المولد لقضاء فترة راحة في مدينة دبي الإماراتية.
لكن ما هي إلا أيام قليلة من وجوده في دبي، حتى أُعلن بشكل رسمي عن نقله إلى أحد المشافي على إثر تعرضه لحادث أليم، دون الكشف عن تفاصيل.
التفاصيل بدأت تظهر تباعًا، حيث أكدت شرطة الإمارات سقوطه من شرفة منزله في الطابق الثاني بأحد البنايات بالمدينة، دون معلومات أكيدة حول ما إذا كان سقوطه تحول حوله شبهة جنائية.
وبعد أيام في أحد مشافي دبي، تم نقله بطائرة إخلاء طبي من دبي إلى الرياض، لاستكمال علاجه في المملكة، وحتى يومنا هذا يرقد في المستشفى.
أول تعليق من فهد المولد
من سبتمبر 2024 وحتى يومنا هذا، مر عام وخمسة أشهر تقريبًا على حادث الفهد الأسمر، وخلال كل تلك الفترة، خرجت الكثير من المزاعم حول ما حدث..
أشهر الروايات المترددة حاليًا بقوة، تزعم أن حادث المولد كان محاولة اغتيال، ولم يكن سقوطًا عن طريق الخطأ، وهي الرواية التي لم يصدر أي رد عليها من قبل شرطة دبي، لكن النجم السعودي بنفسه رد.
كتب المولد تعليقًا على فيديو "محاولة اغتياله"، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "حسبي الله ونعم الوكيل"، في أول رد رسمي من اللاعب بشكل عام منذ الحادث.
تحديث: تم حذف التعليق بعد نشره بساعة تقريبًا!
آخر تحديث من شقيقه
لا توجد معلومات مؤكدة في الأشهر الأخيرة حول مدى تحسن حالة فهد المولد، فيما كان آخر تحديث في هذا الشأن، قد صدر من شقيقه في 14 أبريل 2025..
وقتها ظهر شقيقه "سعود" على هامش المبادرة الخيرية الداعمة لفهد، التي نظمتها شركة "درة الملاعب"، بالتعاون مع أساطير الكرة السعودية والخليجية وعدد من المؤثرين والإعلاميين، وخُصصت عوائدها إلى أسرة اللاعب، مع كفالة 100 يتيم، بنية شفائه.
وقال سعود المولد حينها، في تصريحات مع صحيفة "عكاظ": "ربنا يجعل هذه المبادرة، في ميزان حسنات القائمين عليها".
وحول حالته الصحية، اكتفى بقول: "حالة فهد مستقرة الآن ولله الحمد"، مناشدًا الجميع بعدم التقصير في الدعاء له، بالشفاء.
ودعا شقيق فهد المولد في نهاية تصريحاته، الله عز وجل؛ بأن ينعم عليهم بفرحة قريبة، بشفاء اللاعب.
مسيرة فهد المولد في الملاعب
فهد المولد أحد أبناء نادي الاتحاد؛ حيث تدرج في مختلف فئاته السنية، قبل الصعود إلى الفريق الأول لكرة القدم، عام 2011.
وظل المولد مرتديًا قميص العميد الاتحادي، لمدة 11 سنة كاملة؛ حتى رحل بشكلٍ نهائي في صيف 2022.
وانضم اللاعب إلى الشباب، بعد رحيله عن العميد الاتحاد؛ ليخوض 38 مباراة رسمية معه، مسجلًا خلالها هدفين وصانعًا مثلهما.
وعلى المستوى الدولي.. سجل فهد المولد 15 هدفًا وصنع 6 آخرين، خلال 71 مباراة مع منتخب السعودية الأول لكرة القدم.
جدير بالذكر أن المولد خاض تجربة احترافية، في الملاعب الإسبانية؛ عندما لعب في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفانتي، في الفترة من يناير إلى يونيو 2018؛ حيث شارك في مباراتين فقط وقتها.