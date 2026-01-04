جاري نيفيل بطل إحدى أمنياته في 2026 .. جيمي كاراجر يتوقع موعد "وداع مثالي ومدروس" لمحمد صلاح في ليفربول

كاراجر كان قد تدخل بشكل سيئ السمعة في النقاش الدائر حول مستقبل صلاح من قبل، حيث أصر على أن اللاعب الدولي المصري كان "عارًا" بعد أن انتقد النادي في مقابلة بعد المباراة، مؤكدًا أنه تم التخلي عنه قبل توجهه إلى كأس الأمم الإفريقية.

في ذلك الوقت، قال كاراجر: "أعتقد أن ما فعله بعد المباراة كان عارًا. وصفه البعض بأنه انفجار عاطفي. لا أعتقد أن الأمر كان كذلك. أعتقد أن كل مرة يتوقف فيها محمد صلاح في المنطقة المختلطة، وهو ما فعله أربع مرات في ثماني سنوات في ليفربول، يكون ذلك مدبراً بينه وبين وكيل أعماله لإحداث أقصى ضرر ممكن وتعزيز موقفه. فعل ذلك قبل 12 شهراً، وانتقدته على ذلك.

لقد لعب على مشاعر مشجعي ليفربول. كان ليفربول في صدارة الدوري، وكان قد سجل هدف الفوز في ساوثامبتون، وكان ذلك هو الوقت المناسب للظهور والضغط على مالكي ليفربول. لقد اختار هذا الأسبوع للقيام بذلك، وانتظر، على ما أعتقد، لاختيار نتيجة سيئة لليفربول. المشجعون والمدرب وجميع أفراد النادي يشعرون بأنهم في الحضيض، وقد اختار ذلك الوقت لمهاجمة المدرب وربما التسبب في إقالته".