توقع جيمي كاراجر موعد توديع محمد صلاح لنادي ليفربول. وانتقد اللاعب الدولي المصري النادي قبل سفره مع المنتخب المصري للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية، مؤكداً أن النادي قد تخلّى عنه، وقد خاطر كاراجر الآن بمحاولة توقع موعد رحيله عن النادي.
جاري نيفيل بطل إحدى أمنياته في 2026 .. جيمي كاراجر يتوقع موعد "وداع مثالي ومدروس" لمحمد صلاح في ليفربول
آخر تعليق لكاراجر على صلاح
كاراجر كان قد تدخل بشكل سيئ السمعة في النقاش الدائر حول مستقبل صلاح من قبل، حيث أصر على أن اللاعب الدولي المصري كان "عارًا" بعد أن انتقد النادي في مقابلة بعد المباراة، مؤكدًا أنه تم التخلي عنه قبل توجهه إلى كأس الأمم الإفريقية.
في ذلك الوقت، قال كاراجر: "أعتقد أن ما فعله بعد المباراة كان عارًا. وصفه البعض بأنه انفجار عاطفي. لا أعتقد أن الأمر كان كذلك. أعتقد أن كل مرة يتوقف فيها محمد صلاح في المنطقة المختلطة، وهو ما فعله أربع مرات في ثماني سنوات في ليفربول، يكون ذلك مدبراً بينه وبين وكيل أعماله لإحداث أقصى ضرر ممكن وتعزيز موقفه. فعل ذلك قبل 12 شهراً، وانتقدته على ذلك.
لقد لعب على مشاعر مشجعي ليفربول. كان ليفربول في صدارة الدوري، وكان قد سجل هدف الفوز في ساوثامبتون، وكان ذلك هو الوقت المناسب للظهور والضغط على مالكي ليفربول. لقد اختار هذا الأسبوع للقيام بذلك، وانتظر، على ما أعتقد، لاختيار نتيجة سيئة لليفربول. المشجعون والمدرب وجميع أفراد النادي يشعرون بأنهم في الحضيض، وقد اختار ذلك الوقت لمهاجمة المدرب وربما التسبب في إقالته".
تنبؤ كاراجر
لكن الآن، ادعى المدافع السابق لليفربول أن صلاح سيغادر في نهاية الموسم، حيث وصف أسطورة الريدز الرجل الذي وصفه بـ"العار" بأنه "أحد أعظم اللاعبين في تاريخ النادي"، في ما يمكن اعتباره نوعًا من الندم تجاه النجم.
قال كاراجير في عموده بصحيفة "تيليجراف": "هل سيظل محمد صلاح في ليفربول في 1 فبراير 2026 أو 1 سبتمبر 2026؟ نعم، ولا.
"نظرًا لحالة الإصابات في ليفربول بعد كسر ساق ألكسندر إيساك، لا يمكن للنادي أن يسمح لصلاح بالرحيل في فترة الانتقالات في يناير.
بعد الخلاف الذي حدث في وقت سابق من هذا الموسم، جاءت كأس الأمم الإفريقية في وقت مناسب للجميع لالتقاط الأنفاس. ومع ذلك، قد تتحول الأشهر القليلة المقبلة إلى وداع طويل لصلاح.
"ستظل حقبة ليفربول الحالية مرتبطة باسم صلاح إلى الأبد. إنه أحد أعظم لاعبي ليفربول والدوري الإنجليزي الممتاز على الإطلاق، لذا فإن وداعًا عاطفيًا في المباراة الأخيرة من هذا الموسم سيكون توديعًا مثاليًا ومدروسًا."
حلم كاراجر لعام 2026
كما كشف عن "أمنياته" لعام 2026، بما في ذلك انتقاده لزميله في قناة سكاي سبورتس، جاري نيفيل، وتشجيعه لفريق ويجان أتلتيك، الذي يلعب فيه ابنه جيمس.
وأضاف: "أكبر أمنياتي الكروية لعام 2026؟ أن يرتقي ويجان أتلتيك من دوري الدرجة الأولى (ليج وان) إلى التشامبيونشيب، وأن يفوز ليفربول بدوري أبطال أوروبا، وأن يتوقف جاري نيفيل عن توقع أن ينهي مانشستر يونايتد الموسم في المراكز الأربعة الأولى.
"هناك احتمال أن تتحقق اثنتان على الأقل من هذه التمنيات الثلاث".
كرر كاراجر اعتقاده بأن أرسنال سيفوز باللقب أيضًا، مضيفًا: "لديهم أفضل تشكيلة، وكل شيء جاهز لينهوا انتظارًا دام 22 عامًا. إذا حققوا ذلك، فسيكون ذلك بفضل العمود الفقري للفريق والأسس المتينة التي أرساها حارس المرمى والمدافعون وديكلان رايس".
القادم لليفربول
ليفربول سيواجه فولهام في المباراة القادمة في محاولة للحفاظ على مكانه ضمن المراكز الأربعة الأولى. الريدز يتأخرون الآن بـ 15 نقطة عن المتصدر أرسنال، لذا قد تصبح التأهل إلى دوري أبطال أوروبا أولويتهم.