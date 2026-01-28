Goal.com
عكر احتفال جيمي كاراجر بعيد ميلاده بأفضل طريقة .. محمد صلاح أمام كاراباج من "مؤامرة" نجوم ليفربول إلى لفتة دعم "لن تُنسى"!

ماذا حدث في ليلة سداسية ليفربول في شباك كاراباج؟

"من هنا بداية العودة" .. هذا لسان حال النجم المصري محمد صلاح بعد نهاية مواجهة ليفربول وكاراباج الأذربيجاني، على استاد أنفيلد، ضمن الجولة الثامنة والأخيرة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا 2025-2026.

الريدز انهالوا على مرمى ضيوفهم بسداسية نظيفة، بدأت بثنائية في الشوط الأول، وانفجرت لرباعية في الشوط الثاني، بفضل أليكسيس ماك أليستر، فلوريان فيرتس، محمد صلاح، هوجو إيكيتيكي وفيديريكو كييزا، في الدقائق 15، 21، 50، 57، 61 و90 من عمر المباراة.

وبفضلهم ارتفع رصيد كتيبة أرني سلوت للنقطة الـ18 في المركز الثالث بجدول الترتيب، ومن ثم التأهل المباشر لدور الـ16. فيما تجمد رصيد كاراباج عند النقطة العاشرة في المركز الـ22، ليصعد للملحق.

لكن دعك من كل ذلك، فهذه ليلة "عودة الملك لزيارة الشباك من جديد" .. فماذا قدم محمد صلاح أمام كاراباج؟

    عكر ليلة احتفال كاراجر بعيد ميلاده!

    قبل أي شيء وقبل حتى أن يركل كرة واحدة في مواجهة كاراباج، وجود اسم محمد صلاح في التشكيل الأساسي لليفربول بالمباراة كان كافيًا لتعكير ليلة "عدوه الأكبر" جيمي كاراجر؛ أسطورة الريدز..

    مواجهة كاراباج شهدت المشاركة الـ80 للجناح المصري في مباريات دوري أبطال أوروبا بقميص ليفربول.

    بذلك يعادل صاحب الـ33 عامًا الرقم القياسي لجيمي كاراجر، الذي شارك في 80 مباراة بالبطولة القارية مع ليفربول، بين عامي 1996 و2013.

    المثير أكثر أن صلاح استغرق تسعة أعوام لكسر رقم كاراجر الذي احتاج لـ17 عامًا للوصول له.

    يأتي هذا بالتزامن مع احتفال كاراجر الليلة (28 يناير)، بعيد ميلاده الـ48 .. لكن يبدو أنها تعكرت الآن!

  • "مؤامرة" نجوم ليفربول

    لنتحدث هنا عن مستوى صلاح في شوط المباراة الأول، حيث "كما هي العادة مؤخرًا"، ظهر وكأنه تائه على أطراف ملعب ليفربول، في حالة أشبه بلاعب منضم حديثًا للفريق وفي حاجة للتأقلم.

    في ذاك الشوط برز فكر ليفربول الجديد، حيث عدم الاعتماد على صلاح في المقام الأول كما كان يحدث في المواسم السابقة، بل البحث عن حلول جديدة عن طريق فلوريان فيرتس، كودي جاكبو وهوجو إيكيتيكي.

    الوضع كان طبيعيًا – إلى حد ما – قياسًا على تراجع مستوى مو، لكن الجمهور عبر منصات التواصل الاجتماعي، سواء العربي أو الأجنبي، بدأ يروج لفكرة "المؤامرة"..

    الاتهامات خرجت تارةً لفيرتس وتعمده عدم تمرير الكرة لصلاح حتى وإن كان النجم المصري في وضعية جيدة، وتارةً أخرى يُتهم كودي جاكبو.

  • لفتة دعم "لن تُنسى"

    ما ذكرناه سلفًا نابع في الأساس من "عاطفة الجماهير" أكثر منه واقع يعيشه محمد صلاح في الوقت الحالي، خاصةً مع وجود أكثر من صفقة جديدة داخل المستطيل الأخضر.

    لكن بعيدًا عن كم السلبيات في آراء الجماهير تجاه ما حدث في الشوط الأول، دعنا نركز على الإيجابية الأكبر..

    في الدقيقة 50 من عمر مواجهة كاراباج، احتسب الحكم ركلة حرة مباشرة لصالح الريدز، وكل المعتاد وقف دومينيك سوبوسلاي ومن جانبه صلاح، لتنفيذها.

    الأحداث الأخيرة تقول إن سوبوسلاي سيسدد، فهو من سجل هدفين من ركلات حرة في الموسم الجاري، ويعيش حالة تألق كبيرة.

    لكن المفاجأة كانت ترك سوبوسلاي الكرة لصلاح، فكانت لحظة كسر النحس، إذ سجل مو هدف اللقاء الثالث بعدما سدد الكرة من فوق الحائط البشري على يمين حارس الفريق الأذربيجاني.

    عقب الهدف، اتجه المصري للاحتفال مع المجري وعلامات الشكر ظاهرة على وجهه ورد فعله، ففي مثل تلك اللحظات لا يُنسى الدعم أبدًا.

    هذا الهدف هو الثاني لصلاح في الموسم الجاري من دوري الأبطال، بعد ذاك الذي سجله في الجولة الأولى أمام أتلتيكو مدريد.

    فيما هو هدفه الأول في آخر ثلاثة أشهر، إذ كان آخر أهدافه في شباك أستون فيلا في الأول من نوفمبر 2025، حيث الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي 2025-2026.

  • بالأرقام .. ماذا قدم صلاح أمام كاراباج؟

    رقميًا، قدم الجناح المصري واحدة من أفضل مبارياته في الفترة الأخيرة، فبخلاف الهدف الذي سجله بطريقة رائعة، فقد خلق سبع فرص تهديفية لزملائه، لم ينجحوا في ترجمت أي منها لأهداف.

    وسدد صلاح أربع تسديدات، فيما وصلت دقة تمريراته لـ72.5%، ودقة عرضياته 69.7%، وتلك الإحصائتين هما الأسوأ له في اللقاء.

    قام صلاح كذلك بمراوغة واحدة ناجحة، وتفوق في مواجهتين ثنائيتين من أصل خمس، فيما فقد الكرة 18 مرة.

    وفي المجمل، وبحسب تقييم "سوفا سكور"، حصل صلاح على 9.2 درجة، كأفضل لاعب في المباراة من بين لاعبي الفريقين.

