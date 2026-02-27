جيمس ميلنر، صاحب الرقم القياسي، يكشف عن مدى خطورة إصابة الكاحل التي أبقته عاجزاً عن الحركة لمدة ستة أشهر

كان ميلنر يتحدث عن هذه المسألة في ملعب تدريب برايتون أمام عدد قليل من الصحفيين للاحتفال بإنجازه الأخير. أصبح لاعب الوسط صاحب الرقم القياسي في عدد المباريات التي خاضها في الدوري الإنجليزي الممتاز في فوز فريقه 2-0 على برينتفورد في نهاية الأسبوع الماضي، حيث سجل ميلنر مشاركته رقم 654، وهو رقم قياسي كان يحمله سابقًا غاريث باري.

تحدث اللاعب البالغ من العمر 40 عامًا بصراحة عن الإصابة التي حرمته من المشاركة في أربع مباريات فقط في الدوري الموسم الماضي، وجعلته يتساءل عما إذا كان سيصل إلى هذا الرقم القياسي. بدأ ميلنر حديثه قائلاً: "الأمور تتغير بسرعة في كرة القدم، خاصة عندما تصل إلى عمري".

"عندما أنظر إلى الوضع الذي كنت فيه العام الماضي، حيث لم أستطع رفع قدمي لمدة ستة أشهر. أعتقد أن معظم الناس، بما في ذلك الجراح والطبيب الفيزيائي وأولئك الذين فهموا الإصابة، اعتقدوا أن مسيرتي قد انتهت في عمري هذا".

عاد ميلنر في النهاية إلى الملاعب في اليوم الأخير من الموسم بعد أن شارك كبديل في وقت متأخر من المباراة التي فاز فيها فريقه 4-1 على توتنهام. وتابع: "ربما كان رغبتي في إثبات أن الناس مخطئون هو ما جعلني أستمر في اللعب حتى الآن".

"أردت أن أثبت أنني أستطيع التعافي من الإصابة وألا أدع مسيرتي تنتهي بطريقة لا أستطيع التحكم فيها. قد يحدث ذلك، لكن هذا كان دافعي. لا أعتقد أن الكثير من الناس كانوا يؤمنون بقدرتني على العودة".