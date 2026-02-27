Getty Images Sport
جيمس ميلنر، صاحب الرقم القياسي، يكشف عن مدى خطورة إصابة الكاحل التي أبقته عاجزاً عن الحركة لمدة ستة أشهر
كابوس إصابة ميلنر
كان ميلنر يتحدث عن هذه المسألة في ملعب تدريب برايتون أمام عدد قليل من الصحفيين للاحتفال بإنجازه الأخير. أصبح لاعب الوسط صاحب الرقم القياسي في عدد المباريات التي خاضها في الدوري الإنجليزي الممتاز في فوز فريقه 2-0 على برينتفورد في نهاية الأسبوع الماضي، حيث سجل ميلنر مشاركته رقم 654، وهو رقم قياسي كان يحمله سابقًا غاريث باري.
تحدث اللاعب البالغ من العمر 40 عامًا بصراحة عن الإصابة التي حرمته من المشاركة في أربع مباريات فقط في الدوري الموسم الماضي، وجعلته يتساءل عما إذا كان سيصل إلى هذا الرقم القياسي. بدأ ميلنر حديثه قائلاً: "الأمور تتغير بسرعة في كرة القدم، خاصة عندما تصل إلى عمري".
"عندما أنظر إلى الوضع الذي كنت فيه العام الماضي، حيث لم أستطع رفع قدمي لمدة ستة أشهر. أعتقد أن معظم الناس، بما في ذلك الجراح والطبيب الفيزيائي وأولئك الذين فهموا الإصابة، اعتقدوا أن مسيرتي قد انتهت في عمري هذا".
عاد ميلنر في النهاية إلى الملاعب في اليوم الأخير من الموسم بعد أن شارك كبديل في وقت متأخر من المباراة التي فاز فيها فريقه 4-1 على توتنهام. وتابع: "ربما كان رغبتي في إثبات أن الناس مخطئون هو ما جعلني أستمر في اللعب حتى الآن".
"أردت أن أثبت أنني أستطيع التعافي من الإصابة وألا أدع مسيرتي تنتهي بطريقة لا أستطيع التحكم فيها. قد يحدث ذلك، لكن هذا كان دافعي. لا أعتقد أن الكثير من الناس كانوا يؤمنون بقدرتني على العودة".
نجم متمرس مستعد لتمديد إقامته في برايتون
ينتهي عقد ميلنر هذا الصيف، لكن فابيان هورزيلر حريص على أن يمدد النجم المخضرم إقامته في AMEX. والنجم السابق لمانشستر سيتي وليفربول مستعد لتوقيع عقد جديد مع الفريق الجنوبي، رغم أنه أقر بأنه يبقي خياراته مفتوحة.
وأضاف ميلنر: "أعتقد أن الأمور تتغير بسرعة كبيرة في كرة القدم، وأعتقد أن الأمور تتغير بسرعة كبيرة أيضًا عندما تصل إلى عمري". "قبل ستة أسابيع، لم أكن ألعب كثيرًا ولم تكن الأمور تسير على ما يرام، مما جعلني أشعر بالإحباط".
"لكنني لعبت دقائق أكثر في آخر مباراتين، وعندما تكون جزءًا من فوز، من السهل أن تغير رأيك وتقول: 'نعم، أود أن أستمر لمدة عام آخر'. أنا منفتح جدًا في الوقت الحالي. لا أعرف ما إذا كنت سأستمر في اللعب أم لا. النادي - لم نجري أي محادثات، لذا من الواضح أن النادي يجب أن يكون مهتمًا أيضًا.
"قلت في وقت سابق من الموسم، دعونا ننتظر حتى فبراير ونرى أين نحن، وأنا أعلم أننا وصلنا إلى هناك الآن، لذا سنرى ما سيحدث. في الوقت الحالي، أنا أقوم بعملي كل يوم، والأمور يمكن أن تتغير بسرعة. في الوقت الحالي، أنا منفتح جدًا على ذلك، وآمل أن تكون المباريات القليلة الماضية قد أثبتت أنني ما زلت قادرًا على المساهمة في الملعب".
حديث التقاعد
التقاعد يقترب أيضًا من ميلنر، الذي سيبلغ 41 عامًا في منتصف موسم 2026-27، لكن لاعب سيغالز كشف أنه لا "يخشى" تعليق حذائه. "أعتقد أن معرفة الوقت المناسب أمر صعب، لأنني أشعر أنني ما زلت قادرًا على اللعب الآن، لكن هل تصل إلى النقطة التي لا تستطيع فيها اللعب؟ هل هذا وقت طويل جدًا؟ لقد أنهيت المباراة في عطلة نهاية الأسبوع، وقال لي بعض اللاعبين: "لا يمكنك التقاعد هذا العام يا ميللي، عليك أن تستمر العام المقبل"، قال ميلنر. "لذلك أعتقد أن تحديد الوقت المناسب هو قرار صعب دائمًا.
أشعر أن الجانب التدريبي الذي تعرضت له، من حيث ما قمت به هنا العام الماضي والشارات التي حصلت عليها، يثير اهتمامي في بعض الأحيان. لكن يورغن [كلوب] كان يقول دائمًا، عندما تنتهي، عليك أن تأخذ قسطًا من الراحة والاسترخاء على الفور، وأعتقد أن هذا أمر جذاب جدًا في الوقت الحالي".
الإدارة "تناشد" ميلنر
تحول الاهتمام إلى مستقبل ميلنر بعد اعتزاله كرة القدم، حيث تم ذكر الإدارة، على الرغم من أن الطبيعة القاسية لهذا العمل تجعله يفكر ملياً. قال: "في بعض الأحيان، يبدو الأمر جذاباً لي، بالتأكيد. وفي أحيان أخرى، ترى المديرين يحصلون على عقد جديد ويتم طردهم في غضون شهرين، وأنا لا أعتقد أن الناس يحصلون على الوقت الذي يستحقونه الآن.
أحيانًا أفكر، نعم، سيكون ذلك رائعًا وأود أن أضع بصمتي على الفريق وأعتقد أنني أستطيع القيام بهذا وذاك. لكنها مهمة صعبة للغاية، أليس كذلك؟ أعني، إنها صعبة للغاية. حتى كمية العمل الصحفي الذي عليك القيام به يجعلها مهمة صعبة، وهي مهمة يجعلك فيها الشخص التنافسي بداخلك تفكر، نعم، لا أمانع في تجربة ذلك والقيام به.
"أشعر أنني أمتلك معرفة رائعة عن الأشخاص الذين عملت تحت إمرتهم منذ تيري فينابلز وسير بوبي روبسون، وصولاً إلى المدير الحالي الآن. لدي مجموعة كبيرة من المديرين المختلفين من بلدان مختلفة وشخصيات مختلفة لأعتمد عليهم، لذا أعتقد أنه من المؤسف أن أفقد كل تلك المعرفة والخبرة التي اكتسبتها وألا أتمكن من استخدامها.
"أنا منفتح جدًا، ولطالما قلت إنني أركز فقط على ما أفعله. أعلم أن النهاية تقترب، وأنا أقدر ذلك، لكنني أبقى في الحاضر وأحاول التركيز على ما يمكنني تقديمه للفريق كلاعب".
