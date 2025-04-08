خليفة جيسوس؟ الهلال حائر بين "شهادة خبرة" نونو سانتو ولوشيسكو .. وشهادة ميلاد جديدة لتشافي وأليجري!

6 خيارات "مثالية" لإنقاذ مسيرة الزعيم

لا حديث الآن داخل نادي الهلال، سوى عن تغيير الجهاز الفني بقيادة البرازيلي جورج جيسوس، بعد تراجع المستوى الفني ونتائج الزعيم محليًا في موسم متقلب للفريق السعودي.

جيسوس الذي حقق إنجازات ضخمة مع الهلال ونصب الفريق زعيمًا على عرش الأندية السعودية في ولايتين، أصبح الآن على حافة وداع البيت الهلالي، مع رغبة الجماهير والإدارة في تصحيح مسار الفريق خلال موسم استثنائي.

ورغم أن إدارة الهلال لم يصدر عنها أي بيان رسمي، لكن المؤشرات تتجه نحو فك الارتباط مع جيسوس خلال الأيام القليلة المقبلة، لتخرج التقارير الصحفية بعدة أسماء عالمية، لترشيحها من أجل قيادة الزعيم في الأمتار الأخيرة من الموسم.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ويبتعد الهلال حاليًا عن صدارة دوري روشن السعودي التي يحتلها الاتحاد، بفارق 5 نقاط، قبل 8 جولات فقط من نهاية الموسم، ورغم ذلك لم يرفع الفريق الراية البيضاء في المنافسة على اللقب، بينما لا يزال يتمسك بالحلم الآسيوي مع تأهله إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة.