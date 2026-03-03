جيريمي فرينبونج يستطيع الطيران! ليفربول بحاجة إلى ظهير جانبي ليحافظ على لياقته البدنية ويقدم عاملًا إضافيًا لضمان إنهاء الموسم ضمن المراكز الخمسة الأولى

ومع ذلك، بينما لا يزال إيساك مصابًا بكسر في الساق، يزدهر إيكيتيكي في الهجوم، وأصبح فرينبونج جاهزًا أخيرًا للعب مرة أخرى بعد عودته المشجعة ضد وست هام في عطلة نهاية الأسبوع. ومن غير المفاجئ أن سلوت يتردد في المخاطرة بفرينبونج، نظرًا لأن كونور برادلي لن يلعب مرة أخرى هذا الموسم، في حين أن غوميز الضعيف مصاب بكسر في الساق.
وقال المدرب السابق لفيينورد قبل رحلة الثلاثاء إلى مولينوكس: "لا أعتقد أن المركز الوحيد الذي عانينا فيه كان مركز الظهير الأيمن. أعتقد أننا عانينا في مراكز أخرى، لكن الظهير الأيمن هو الأكثر بروزًا. لذا، فإن عودة جيريمي أمر رائع، لكن [إدارة دقائق لعبه] أمر لا بد أن يخطر ببالك".
وخاصة أن ليفربول سيعود هذا الأسبوع للعب كل ثلاثة إلى أربعة أيام خلال سلسلة مباريات حاسمة قبل فترة التوقف الدولية، والتي تشمل مباراة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا مع غلطة سراي، بالإضافة إلى مباريات ضد فرق متعثرة مثل ولفرهامبتون وتوتنهام، والتي يجب الفوز بها لضمان إنهاء الموسم في المراكز الخمسة الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز.
"هذه الأمور يجب أن تأخذها في الاعتبار، خاصة مع اللاعبين العائدين من الإصابات"، قال سلوت. "لكننا نعلم أيضًا أهمية كل مباراة، وأنا أفضل أن أواجه هذه المشكلة - إدارة عدد الدقائق التي يجب أن أعطيه إياها - على أن أراه مع الطاقم الطبي وهو يتعافى".
في الواقع، لا يمكن المبالغة في أهمية توافر فرينبونج. لقد شارك في خمسة أهداف في آخر ست مباريات له في جميع المسابقات، وكما كتب جون ألدريدج، لاعب ليفربول السابق، مؤخرًا في صحيفة ليفربول إيكو: "فرينبونج يقدم شيئًا مختلفًا عن لاعبينا الآخرين. إنه سريع للغاية، إنه كالبرق".
في الواقع، هذا اللاعب الهولندي السريع هو لاعب قادر على تغيير مجرى المباراة، ويمكن أن ينقذ الموسم - طالما تمكن المدرب من الحفاظ على لياقته البدنية...