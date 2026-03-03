Goal.com
Jeremie Frimpong Liverpool GFXGetty/GOAL
جيريمي فرينبونج يستطيع الطيران! ليفربول بحاجة إلى ظهير جانبي ليحافظ على لياقته البدنية ويقدم عاملًا إضافيًا لضمان إنهاء الموسم ضمن المراكز الخمسة الأولى

عشرون دقيقة - هذا كل ما احتاجه جيريمي فرينبونج ليُظهر لليفربول ما كان ينقصهم في مباراة الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت ضد وست هام. كان الريدز متقدمين بالفعل 4-2 عندما حل الهولندي محل جو جوميز في مركز الظهير الأيمن، لكن المباراة لم تكن قد انتهت بعد. على العكس من ذلك، كان فالنتين كاستيلانوس قد سجل للتو هدفًا للزوار المهددين بالهبوط، الذين كانوا يسببون كل أنواع المشاكل لدفاع ليفربول.

ومع ذلك، لم يقتصر دور فرينبونج على توفير مزيد من القوة الهجومية مقارنة بغوميز، بل إنه قدم أيضًا مزيدًا من الاختراق مقارنة بما قدمه محمد صلاح طوال فترة ما بعد الظهر.

بعد دقيقتين فقط من دخوله الملعب، حصل على ركلة حرة في منطقة خطرة بعد أن تجاوز كريسينسيو سمرفيل على الجناح الأيمن. بعد لحظات، انطلق مرة أخرى، وهذه المرة لم يستطع أكسل ديساسي سوى تحويل تمريرة فرينبونج الخطيرة إلى مرماه. كان من المفترض أن يسجل اللاعب الدولي الهولندي تمريرة حاسمة أخرى في الوقت المحتسب بدل الضائع، لكن تري نيوني أهدر فرصة التسجيل بعد أن سدد الكرة فوق العارضة من مسافة 10 ياردات.  

لكن في تلك المرحلة، لم يكن هذا الفشل مهمًا حقًا. فقد تم كسر مقاومة وست هام بشكل جيد وبشكل حقيقي بفضل لاعب لديه القدرة على إحداث تأثير كبير على ختام ما كان حتى الآن موسمًا محبطًا لكل من فرينبونج وليفربول.

  • Liverpool FC v Crystal Palace FC - Premier LeagueGetty Images Sport

    استبدال ترينت

    خسارة ترينت ألكسندر-أرنولد لصالح ريال مدريد كانت ضربة قاسية لليفربول - وليس فقط من الناحية العاطفية والمالية. بل كانت أيضًا انتكاسة كبيرة على الصعيد الرياضي. 

    لم يكن ألكسندر-أرنولد أبدًا أفضل مدافع في العالم، لكن تنوعه وقدرته على تمرير الكرة جعلته عنصرًا أساسيًا في نجاح ليفربول تحت قيادة يورغن كلوب، وفي فوزه بلقب الدوري الموسم الماضي تحت قيادة آرني سلوت. ليس من قبيل المصادفة أن الريدز - وصلاح على وجه الخصوص - سجلوا أهدافًا أقل بكثير هذا الموسم بعد أن فقدوا قدرة ألكسندر-أرنولد على تفكيك دفاعات الخصم من العمق، وإحداث كل أنواع الفوضى في منطقة جزاء الخصم بتمريراته القاتلة من الأطراف.

    ومع ذلك، شعر ليفربول أن فرينبونج سيساعد في سد الفراغ الذي خلفه ألكسندر-أرنولد - وكان من السهل فهم السبب.

  • FBL-GER-BUNDESLIGA-LEVERKUSEN-DORTMUNDAFP

    "لا تجد الكثير من أمثال جيريمي فرينبونغ"

    لم يكن فرينبونج بديلاً مماثلاً بأي حال من الأحوال، نظرًا لأنه ببساطة لا يوجد لاعب آخر في مركز الظهير الأيمن مثل ألكسندر-أرنولد في اللعبة اليوم. ومع ذلك، في باير ليفركوزن، أثبت اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا أنه كابوس مطلق للمنافسين بطرق أخرى قال عنها المدرب السابق تشابي ألونسو إنها تجعله فريدًا من نوعه أيضًا.

    قال المدرب الفائز باللقبين لصحيفةكولنر شتادت-أنتسايغر في مايو 2024: "لا تجد الكثير من اللاعبين مثل جيريمي فرينبونغ في هذا العالم. إنه لاعب مهم جدًا لنظامنا الذي صُمم خصيصًا له".

    من المؤكد أن فرينبونج ازدهر كظهير جناح في تشكيلة ألونسو 3-4-2-1. خلال موسميه الأخيرين في باير أرينا، سجل فرينبونج أهدافًا (19) في جميع المسابقات أكثر من أي مدافع آخر في الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا - بينما تفوق عليه فقط جوناثان كلاوس (21) وأليخاندرو جريمالدو (29) في عدد التمريرات الحاسمة (19).

    كان سرعة فرينبونغ المرعبة هي ما جعلته يشكل تهديدًا كبيرًا، وهي السرعة التي شعر سلوت أن ليفربول يفتقر إليها في مركز الظهير بعد مواجهة الثنائي الديناميكي لأشرف حكيمي ونونو مينديز من باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

  • Liverpool FC Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD2Getty Images Sport

    بديل محتمل لصلاح

    كما كشف سلوت بعد فترة وجيزة من إتمام فرينبونج انتقاله رسميًا إلى ميرسيسايد في 1 يونيو أن فريق التوظيف في الريدز كان يرى أن اللاعب الدولي الهولندي يتمتع بمهارات هجومية ممتازة تجعله خيارًا مناسبًا ليحل محل صلاح في الجناح الأيمن خلال مشاركة مصر في كأس الأمم الأفريقية. كانت الفكرة أن الثنائي سيكملان بعضهما البعض بشكل مثالي، نظراً لتفضيل صلاح للتوغل إلى الداخل وميل فرينبونج للتغلب على خصمه من الخارج.

    ومع ذلك، قبل مباراة الثلاثاء مع ولفرهامبتون، لم يشارك الثنائي معًا سوى مرتين في الدوري الإنجليزي الممتاز. من الواضح أن كأس الأمم الأفريقية لعبت دورًا في هذه الإحصائية المؤسفة، لكن إصابة فرينبونج كانت السبب الرئيسي - وهو أمر مفاجئ. 

  • Liverpool FC v Qarabag FK - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD8Getty Images Sport

    إصابات "يصعب التعامل معها"

    لم يغب فرينبونج عن أي مباراة لفريق ليفركوزن بسبب الإصابة لأكثر من ثلاث سنوات عندما انضم إلى ليفربول، لكنه غاب عن 19 مباراة منذ وصوله إلى أنفيلد بسبب ثلاث إصابات منفصلة في أوتار الركبة.

    حدثت الإصابة الأولى في أول مباراة له في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد بورنموث؛ والثانية بعد 19 دقيقة فقط من فوزه في دوري أبطال أوروبا على أينتراخت فرانكفورت في أواخر أكتوبر. ونتيجة لذلك، فشل اللاعب الذي سجل هدفًا (وإن كان صدفة) في أول مباراة رسمية له مع ليفربول، في مباراة كأس الدرع الخيرية ضد كريستال بالاس، في بناء أي زخم خلال الأشهر الأربعة الأولى له في النادي.

    "كان الأمر صعبًا للغاية"، اعترف فرينبونج في ديسمبر. "أنا لست من النوع الذي يتعرض للإصابات. لذا، كان من الصعب عليّ التعامل مع الأمر، لكن كان هناك أشخاص، أصدقائي، حولي... أعتقد أن هذا جزء من اللعبة. الإصابات تحدث للجميع وأعتقد أن دوري قد حان. يمكنني القول إنها كانت بداية سيئة الحظ بالنسبة لي، لكنني الآن بصحة جيدة. أشعر أنني بخير".

    لكن بعد أكثر من شهر بقليل، غاب مرة أخرى، بعد أن اضطر إلى الخروج من الملعب بعد ثلاث دقائق فقط من بداية المباراة التي انتهت بهزيمة قاراباغ 6-0. كان التوقيت قاسياً بشكل خاص، حيث بدأ فرينبونج يظهر متأخراً سبب توقيع ليفربول معه.

  • Olympique de Marseille v Liverpool FC - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD7Getty Images Sport

    "مهم جدًا في كرة القدم الحديثة"

    كان هناك دور رئيسي في الفوز الحاسم على توتنهام، حيث أعد فرينبونج الكرة لهوجو إيكيتيكي الذي سجل هدف الفوز، كما قدم تمريرة حاسمة لريان جرافنبرخ في الفوز 2-1 على وولفرهامبتون، مما دفع سلوت إلى الإشادة بمواطنه.

    وقال المدرب للصحفيين: "السرعة، هذا ما يتمتع به جيريمي، وهذا أمر مهم وحاسم في كرة القدم الحديثة". "لأنه لخلق شيء ما ضد دفاع منخفض، الفرق التي تدافع بعدد كبير من اللاعبين، عادة ما تكسر الفرق هذا الدفاع بالكرات الثابتة. الآن هذا ليس أكبر قوتنا، ومن ثم وجوده مع سرعته، لأن الهدف الأول الذي سجلناه كان بفضل قدرته الفردية الخالصة - سريع، بام، بام، وتمريرة عرضية.

    "حسنًا، كنا في الموقع الصحيح، لكن هذه هي السرعة التي لطالما أردت أن أضيفها في الصيف، وهذا ما فعلناه مع هوغو (إيكيتيكي)، وهذا ما فعلناه مع جيريمي وأليكس (إيساك) أيضًا. لكن، للأسف، لم نتمكن من استخدام كل الأموال التي أنفقناها، وهذا يتعلق بإصابات هؤلاء اللاعبين".

  • Liverpool v West Ham United - Premier LeagueGetty Images Sport

    مشكلة جيدة

    ومع ذلك، بينما لا يزال إيساك مصابًا بكسر في الساق، يزدهر إيكيتيكي في الهجوم، وأصبح فرينبونج جاهزًا أخيرًا للعب مرة أخرى بعد عودته المشجعة ضد وست هام في عطلة نهاية الأسبوع. ومن غير المفاجئ أن سلوت يتردد في المخاطرة بفرينبونج، نظرًا لأن كونور برادلي لن يلعب مرة أخرى هذا الموسم، في حين أن غوميز الضعيف مصاب بكسر في الساق.

    وقال المدرب السابق لفيينورد قبل رحلة الثلاثاء إلى مولينوكس: "لا أعتقد أن المركز الوحيد الذي عانينا فيه كان مركز الظهير الأيمن. أعتقد أننا عانينا في مراكز أخرى، لكن الظهير الأيمن هو الأكثر بروزًا. لذا، فإن عودة جيريمي أمر رائع، لكن [إدارة دقائق لعبه] أمر لا بد أن يخطر ببالك".

    وخاصة أن ليفربول سيعود هذا الأسبوع للعب كل ثلاثة إلى أربعة أيام خلال سلسلة مباريات حاسمة قبل فترة التوقف الدولية، والتي تشمل مباراة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا مع غلطة سراي، بالإضافة إلى مباريات ضد فرق متعثرة مثل ولفرهامبتون وتوتنهام، والتي يجب الفوز بها لضمان إنهاء الموسم في المراكز الخمسة الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز.

    "هذه الأمور يجب أن تأخذها في الاعتبار، خاصة مع اللاعبين العائدين من الإصابات"، قال سلوت. "لكننا نعلم أيضًا أهمية كل مباراة، وأنا أفضل أن أواجه هذه المشكلة - إدارة عدد الدقائق التي يجب أن أعطيه إياها - على أن أراه مع الطاقم الطبي وهو يتعافى".

    في الواقع، لا يمكن المبالغة في أهمية توافر فرينبونج. لقد شارك في خمسة أهداف في آخر ست مباريات له في جميع المسابقات، وكما كتب جون ألدريدج، لاعب ليفربول السابق، مؤخرًا في صحيفة ليفربول إيكو: "فرينبونج يقدم شيئًا مختلفًا عن لاعبينا الآخرين. إنه سريع للغاية، إنه كالبرق".

    في الواقع، هذا اللاعب الهولندي السريع هو لاعب قادر على تغيير مجرى المباراة، ويمكن أن ينقذ الموسم - طالما تمكن المدرب من الحفاظ على لياقته البدنية...

