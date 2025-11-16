"يلعبون على ملاعب مثالية" .. ديبو مارتينيز يرد بقوة على انتقاد جاتوزو لتصفيات أمريكا الجنوبية وإفريقيا لكأس العالم 2026

مع تفاقم الوضع الصعب الذي يواجهه فريقه، يكثر جينارو جاتوزو من التصريحات الصريحة. إيطاليا، التي غابت بالفعل عن كأس العالم 2018 و2022، تتجه مرة أخرى نحو تصفيات شديدة التوتر. تبدو النرويج راسخة في صدارة مجموعتها، مما يجبر الأزوري على التفكير في المباريات الفاصلة إذا لم يتغير شيء.

في مواجهة هذه الحقيقة، قدم جاتوزو تحليلاً لم يترك أحداً غير مبالٍ. وفقاً له، تواجه أوروبا نموذجاً أكثر صرامة مقارنة بالقارات الأخرى. ولم يتردد في التعبير عن رأيه: فهو يرى أنه "من غير العدل أن تتأهل ستة فرق من أمريكا الجنوبية مباشرة (للكأس العالمية) وأن تمر السابعة عبر المباريات الفاصلة، في حين أن الأمر هنا شديد التنافس".

حتى أن لاعب وسط ميلان السابق أشار إلى مثال تاريخي: "في عامي 1990 و1994، كان هناك فريقان أفريقيان، والآن هناك ثمانية (تسعة في الواقع)... هذا ليس جدلاً، ولكن في عصرنا، كان أفضل فريق في المركز الثاني يتأهل مباشرة إلى كأس العالم. هناك صعوبات، ونحن ندرك ذلك جيدًا".

وهو خطاب يحاول تبرير العقبات الحالية التي تواجهها إيطاليا، مع إعادة طرح مسألة نظام 48 فريقًا، الذي يعيد توزيع التوازنات تمامًا.