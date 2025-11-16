الطريق إلى كأس العالم 2026 لا يزال يثير التوترات بين مختلف مناطق كرة القدم الدولية. إيطاليا، التي تواجه صعوبات في حملتها للتأهل وربما ستضطر إلى خوض مباريات فاصلة، تشهد صعود صوت مدربها الذي يرى أن النظام صارم للغاية بالنسبة لأوروبا. انتشرت تصريحات جينارو جاتوزو على الفور عبر القارات. حتى أنها أثارت غضب إميليانو مارتينيز، المعروف بصراحته وتعلقه الشديد بكرة القدم الأمريكية الجنوبية. رد الحارس الأرجنتيني بصراحة، مما أعاد إحياء نقاش كان محتدمًا بالفعل منذ عدة سنوات.
"يلعبون على ملاعب مثالية" .. ديبو مارتينيز يرد بقوة على انتقاد جاتوزو لتصفيات أمريكا الجنوبية وإفريقيا لكأس العالم 2026
جاتوزو ينتقد نظامًا "صعبًا للغاية" بالنسبة لأوروبا
مع تفاقم الوضع الصعب الذي يواجهه فريقه، يكثر جينارو جاتوزو من التصريحات الصريحة. إيطاليا، التي غابت بالفعل عن كأس العالم 2018 و2022، تتجه مرة أخرى نحو تصفيات شديدة التوتر. تبدو النرويج راسخة في صدارة مجموعتها، مما يجبر الأزوري على التفكير في المباريات الفاصلة إذا لم يتغير شيء.
في مواجهة هذه الحقيقة، قدم جاتوزو تحليلاً لم يترك أحداً غير مبالٍ. وفقاً له، تواجه أوروبا نموذجاً أكثر صرامة مقارنة بالقارات الأخرى. ولم يتردد في التعبير عن رأيه: فهو يرى أنه "من غير العدل أن تتأهل ستة فرق من أمريكا الجنوبية مباشرة (للكأس العالمية) وأن تمر السابعة عبر المباريات الفاصلة، في حين أن الأمر هنا شديد التنافس".
حتى أن لاعب وسط ميلان السابق أشار إلى مثال تاريخي: "في عامي 1990 و1994، كان هناك فريقان أفريقيان، والآن هناك ثمانية (تسعة في الواقع)... هذا ليس جدلاً، ولكن في عصرنا، كان أفضل فريق في المركز الثاني يتأهل مباشرة إلى كأس العالم. هناك صعوبات، ونحن ندرك ذلك جيدًا".
وهو خطاب يحاول تبرير العقبات الحالية التي تواجهها إيطاليا، مع إعادة طرح مسألة نظام 48 فريقًا، الذي يعيد توزيع التوازنات تمامًا.
ديبو مارتينيز يغضب ويدافع عن قارته
من الواضح أن إميليانو مارتينيز لم يتغاضى عن هذه التصريحات. فالأرجنتيني دائمًا ما يكون في طليعة المدافعين عن كرة القدم الجنوب أمريكية، ولا يفاجئ أحدًا بسرعة رد فعله. فور انتشار تصريحات جاتوزو، رد بطل كأس العالم 2022 بشكل مباشر. "إنهم يلعبون دائمًا على ملاعب مثالية. إنهم لا يعرفون كيف تبدو أمريكا الجنوبية. هناك تعقيدات أخرى لا يواجهونها في أوروبا"، قال حارس مرمى أستون فيلا، وفقًا لما أوردته TycSports.
يشجب مارتينيز الجهل العميق بالظروف التي تجري فيها تصفيات أمريكا الجنوبية: الارتفاع الشديد، والرحلات الطويلة، والملاعب المعادية، والملاعب البعيدة عن المعايير الأوروبية. ووفقًا له، فإن أولئك الذين يحكمون على CONMEBOL من الخارج مخطئون تمامًا.
ولم يتوقف عند هذا الحد، مذكراً بأن الأمر لا يتعلق بمجرد نقاش فني. بالنسبة له، فإن الانتقادات المتكررة القادمة من أوروبا تدل على عدم احترام منطقة تاريخية في المنافسة، وحاملة لقب بطولة العالم الأخيرة.
صدام لفظي سبق أن حدث مع مبابي
التبادل بين جاتوزو ومارتينيز يذكرنا بحادثة شهيرة سابقة. قبل ثلاث سنوات، كان الحارس الأرجنتيني قد اشتبك مع نجم كرة قدم عالمي آخر: كيليان مبابي. كان الأخير قد صرح، قبل كأس العالم مباشرة، أن كرة القدم في أمريكا الجنوبية "ليست متقدمة كما هي في أوروبا، ولهذا السبب، إذا نظرتم إلى كؤوس العالم الأخيرة، ستجدون أن الأوروبيين هم دائمًا من يفوزون".
ورد مارتينيز بصراحة : "إنه لا يعرف كرة القدم جيدًا، فهو لم يلعب أبدًا في أمريكا الجنوبية. إذا لم تكن لديك هذه الخبرة، فلا يمكنك التعليق".
وقد سلطت هذه الحادثة الضوء على الانقسام بين رؤيتين مختلفتين لكرة القدم. ويؤكد التبادل الجديد مع جاتوزو أن هذا الانقسام مستمر، بل وقد يتفاقم مع وصول الشكل الجديد للبطولة العالمية.
مونديال موسع يعيد توزيع الأوراق
مع الانتقال من 32 إلى 48 فريقًا، تفتح الفيفا المزيد من الأماكن لكل قارة. وبذلك ترتفع أوروبا من 13 إلى 16 متأهلاً، بينما تحصل أمريكا الجنوبية الآن على 6 تذاكر مباشرة بالإضافة إلى مكان في المباريات الفاصلة. أما أفريقيا، فترتفع إلى 9 ممثلين.
هذا التغيير يقلب العادات ويؤدي حتماً إلى توترات. إيطاليا، التي تعيش حالة من الشك، تبحث عن تفسيرات. الأرجنتين، التي تأهلت بالفعل، ترد بصرامة. لا شك أن الجدل سيستمر حتى بداية كأس العالم 2026، حيث تختلف الآراء من قارة إلى أخرى.