FBL-WC-2022-TRAINING-ESPAFP
أحمد مجدي

حتى لا يصبح جيرارد مارتين خيارًا أبديًا.. برشلونة يضمّ مدافع إسبانيا الأعسر لقائمة أهدافه!

فكرة هانزي فليك هي الاعتماد على قلب دفاع أعسر يحل بديلًا لإينيغو مارتينيز

يواصل نادي برشلونة تحركاته الهادئة ولكن المستمرة على مستوى التخطيط الرياضي، في إطار سعيه لإعادة بناء الفريق بما يتناسب مع طموحاته الفنية والواقع المالي المعقد الذي يمر به النادي في الوقت الحالي. وتُعد تدعيمات الخط الخلفي، وتحديدًا مركز قلب الدفاع الأيسر، واحدة من أبرز الأولويات الموضوعة على طاولة الإدارة الرياضية خلال المرحلة المقبلة، خاصة بعد المتغيرات التي شهدها هذا المركز منذ بداية الموسم.

وكان رحيل المدافع الإسباني إينيغو مارتينيز إلى الدوري السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قد خلّف فراغًا واضحًا في قلب الدفاع، وهو ما دفع الجهاز الفني بقيادة الألماني هانزي فليك إلى البحث عن حلول داخلية مؤقتة، ومحاولة توظيف أكثر من اسم لسد هذا العجز. ونتيجة لذلك، اعتمد المدرب الألماني على تجريب عدد كبير من الثنائيات الدفاعية، حيث استعان بما يصل إلى ستة أزواج مختلفة من قلوب الدفاع منذ انطلاق الموسم، في محاولة لإيجاد التركيبة الأنسب.

  • FC Barcelona v Atletico de Madrid - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    جيرارد مارتين.. خيار مؤقت؟

    ويضم برشلونة حاليًا عدة خيارات في مركز قلب الدفاع، على رأسها الشاب باو كوبارسي، إلى جانب رونالد أراوخو، وإريك جارسيا، وأندرياس كريستنسن، إضافة إلى جيرارد مارتين الذي جرى تصعيده الموسم الماضي فقط.

    إلا أن ظروف الموسم فرضت على فليك الكثير من الارتجال، إذ حصل أراوخو على فترة راحة بسبب معاناته من ضغوط نفسية، في حين جرى توظيف إريك جارسيا في مركز وسط الملعب خلال بعض المباريات، ما قلّص الخيارات الدفاعية الصريحة.

    وخلال خمس مباريات من أصل آخر سبع مواجهات، لجأ فليك إلى إشراك جيرارد مارتين، الذي يُعد في الأصل بديلًا لأليخاندرو بالدي في مركز الظهير الأيسر، في قلب الدفاع، ويعكس هذا القرار رؤية فنية واضحة لدى المدرب الألماني، تتمثل في رغبته بوجود مدافع أعسر قادر على تحسين جودة الخروج بالكرة من الخلف، وتسهيل بناء اللعب من الخطوط الخلفية.

    • إعلان
  • Aston Villa v Wolverhampton Wanderers - Premier LeagueGetty Images Sport

    باو توريس.. الهدف القادم لبرشلونة

    في هذا السياق، أعادت تقارير صحفية أبرزها ما أوردته شبكة ESPN، طرح اسم باو توريس بقوة داخل مكاتب “كامب نو”. ويُعد مدافع أستون فيلا الإنجليزي أحد الأسماء التي تحظى بتقدير كبير داخل برشلونة، نظرًا لما يتمتع به من جودة عالية في التعامل مع الكرة، إلى جانب قوته في الكرات الهوائية وهدوئه في التمركز الدفاعي. ويملك باو توريس سجلًا سابقًا من الاهتمام من جانب برشلونة، حيث كان مطروحًا كخيار قبل رحيله من فياريال، قبل أن ينتقل إلى أستون فيلا في صيف 2023 مقابل ما يقارب 40 مليون يورو.

    لكن التعاقد مع المدافع الإسباني لن يكون مهمة سهلة، في ظل أهميته الكبيرة داخل مشروع المدرب أوناي إيمري، حيث شارك باو توريس في 18 مباراة هذا الموسم، كما يرتبط بعقد يمتد حتى عام 2028. ورغم ذلك، تشير صحيفة "موندو ديبورتيفو" إلى أن محيط اللاعب لا يمانع الاستماع إلى أي عرض رسمي قد يتقدم به برشلونة، في حال أبدى النادي الكتالوني جدية حقيقية لإعادته إلى الدوري الإسباني.

  • نيكو شلوتربيك.. هدف آخر يحظى بإعجاب فليك

    ولا يقتصر اهتمام برشلونة على باو توريس فقط، إذ يبرز اسم آخر على طاولة الخيارات، وهو المدافع الألماني نيكو شلوتربيك لاعب بوروسيا دورتموند.

    ويُعد شلوتربيك من المدافعين الذين يحظون بإعجاب خاص من جانب هانزي فليك، نظرًا لخصائصه البدنية والفنية، وقدرته على اللعب بالقدم اليسرى. ويرتبط اللاعب بعقد مع دورتموند حتى عام 2027، وهو ما قد يفتح باب المفاوضات في حال تعثر مفاوضات التجديد، رغم المنافسة الشرسة المتوقعة من عدة أندية أوروبية كبرى.

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

  • العامل الاقتصادي يحدد خيارات برشلونة

    ويبقى العامل الاقتصادي هو المحدد الرئيسي لأي تحرك قادم، في ظل استمرار معاناة برشلونة من قيود اللعب المالي النظيف المفروضة من رابطة الدوري الإسباني. وتشير المعطيات إلى أن أي صفقة جديدة ستظل مرهونة بقدرة النادي على توفير هامش مالي مناسب، سواء عبر تخفيض الرواتب أو بيع بعض اللاعبين.

    وفي هذا الإطار، قد تلعب بعض الأسماء الثقيلة دورًا حاسمًا في رسم ملامح المرحلة المقبلة، مثل أندرياس كريستنسن وروبرت ليفاندوفسكي، اللذين لا يمتد عقداهما إلى ما بعد نهاية الموسم الجاري، ما قد يفتح الباب أمام إعادة هيكلة مالية تسمح لبرشلونة بالتحرك في سوق الانتقالات بثقة أكبر.

    وبين الطموحات الفنية والتحديات الاقتصادية، يواصل برشلونة العمل بصمت لإعادة بناء دفاعه، واضعًا نصب عينيه استعادة التوازن المفقود، وبناء فريق قادر على المنافسة محليًا وقاريًا، دون الإخلال بالقواعد المالية التي تحكم مسيرته في المرحلة الحالية.

الدوري الإسباني
فياريال crest
فياريال
فياريال
برشلونة crest
برشلونة
برشلونة
الدوري الإنجليزي الممتاز
أستون فيلا crest
أستون فيلا
أستون فيلا
مانشستر يونايتد crest
مانشستر يونايتد
مان يونايتد
0