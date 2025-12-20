"كم هو سهل التحكيم ضد الصغار" .. جيرارد بيكيه يُثير الجدل بدوري الدرجة الثانية الإسباني!

وفقًا لمحضر المباراة، اقترب بيكيه من الحكام عند نهاية الشوط الأول، أثناء دخوله نفق غرف الملابس، ليعبر عن استيائه من قرار إلغاء هدف للاعب لاوتارو بعد ركلة حرة مثيرة للجدل على لورييرو في الدقيقة 28.

ووصف الحكم إيدر ماللو الواقعة في المحضر الرسمي قائلاً: "اقترب مني السيد جيرارد بيكيه برنابيو موجهًا لي اللوم على أحد القرارات التي اتخذتها في الشوط الأول، قائلًا: (كم هو سهل التحكيم ضد الصغار)، بينما كان يتم الإمساك به من قبل أعضاء النادي".

بيكيه، الذي لم يخف يومياته مع نادي أندورا، شارك بشكل فعّال في الجانب الفني للنادي، متابعًا كل مباريات فريقه عن قرب، وكان حاضراً في مباراة ديبورتيفو من المدرجات برفقة المدير الرياضي جاومي نوجيس، حيث بدا متأثرًا بأحداث اللقاء حتى بعد الفوز 1-0 بفضل هدف لاوتارو في الشوط الثاني.