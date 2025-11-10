"كل فوز على ريال مدريد له رمزية خاصة" .. كيف أصبح جيرارد بيكيه رمزًا يتجاوز عالم كرة القدم؟

"كانت أصعب مباراة"، قال جيرارد بيكيه بعد فوز برشلونة 3-0 على لاس بالماس، وهو فوز بدا عادياً للوهلة الأولى. لكن اليوم الذي أقيمت فيه تلك المباراة هو ما جعلها صعبة للغاية بالنسبة لبيكيه. ففي عصر يوم 1 أكتوبر 2017، كان المدافع العالمي السابق مشغولاً بأمور أخرى غير كرة القدم.

ففي ذلك الأحد، كان بيكيه يفكر في أمر أكثر أهمية بالنسبة له. وهو الاستفتاء الذي كان من المقرر أن يقر استقلال كتالونيا عن إسبانيا، والذي كان بيكيه قد أدلى بصوته فيه قبل ساعات قليلة. "كان يوماً صعباً. أنا كتالوني وأشعر أنني كتالوني، اليوم أكثر من أي وقت مضى. أنا فخور بسلوك الناس في كتالونيا. التصويت حق يجب الدفاع عنه"، قال بيكيه وهو يذرف الدموع.

وقد أقيمت مباراة لاس بالماس بحذر أمام أبواب مغلقة، وكان ملعب كامب نو الضخم خالياً من الجماهير. وفي الوقت نفسه، كانت هناك مشاهد درامية تجري في الخارج، حيث قامت الشرطة الإسبانية في بعض الأحيان بقمع الاستفتاء بالقوة.