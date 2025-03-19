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"اقتحم المقابلة وقال لي عليك واحد!" .. جون موس يتذكر كيف حاول جوزيه مورينيو إرضاءه

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شارك الحكم السابق جون موس حكاية مضحكة عن جوزيه مورينيو عندما اقتحم المدير الأسطوري مقابلة تلفزيونية ليثني على أدائه.

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  • موس أدار المباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز لمدة 11 عامًا
  • كان لديه علاقة "حب وكراهية" مع مورينيو
  • سرد طريف يتذكره
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