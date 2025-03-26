"بين دعم جون دوران ومفاوضة أولى صفقات النصر الصيفية" .. ماجد الجمعان يخطف الأنظار بظهوره في كولومبيا

جدل جديد عنوانه رئيس النصر التنفيذي..

فاجأ ماجد الجمعان، الرئيس التنفيذي لنادي النصر، الشارع الرياضي السعودي بأكمله، في الساعات القليلة الماضية.

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الجمعان الذي تولى منصبه في النصر، مطلع العام الحالي "2025"، لا يزال يعمل على تصحيح الأوضاع داخل النادي؛ سواء على المستويين الإداري أو الفني.

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على المستوى الفني.. يبتعد النصر عن منصات التتويج، منذ أكثر من 5 سنوات؛ وهو ما يبدو أنه سيتواصل في الموسم الحالي 2024-2025 - محليًا على الأقل -، مع أمل في التتويج بلقب النخبة الآسيوية.