جوناي بايفيلد: قائد توتنهام المستقبلي يحطم أرقام قياسية في دوري أبطال أوروبا - وقد يكون الحل لمشاكل الفريق الدفاعية

لم يضم توتنهام أي لاعب محلي موهوب إلى فريقه الأول منذ حوالي عقد من الزمن. ومع ذلك، هناك أمل في المستقبل على الرغم من التراجع الأخير للفريق الأول. لاعبون مثل مايكي مور ولوكا ويليامز-بارنيت يمنحون مشجعي توتنهام وموظفي النادي سبباً للتفاؤل، في حين استثمر النادي في لاعبين شباب من أندية أخرى، بما في ذلك أرشي جراي ولوكاس بيرغفال ولوكا فوسكوفيتش.

اللاعب الشاب التالي الذي يثير حماس المسؤولين في هوتسبير واي هو المدافع جوناي بايفيلد، الذي أصبح أصغر لاعب في تاريخ توتنهام يشارك في دوري أبطال أوروبا عندما ظهر لأول مرة مع الفريق الأول في يناير. لم يتجاوز 17 عامًا في ديسمبر، لكنه سرعان ما انضم إلى الفريق الأول، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أزمة الإصابات، ولكن أيضًا إلى موهبته.

إذن، من هو بايفيلد ولماذا يعلق نصف شمال لندن الأبيض آماله عليه خلال العقدين القادمين؟