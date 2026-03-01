AFP
جوزيه مورينيو يلمح إلى احتمال مغادرته بنفيكا في انتقاد مبطّن لمعايير التحكيم في الدوري البرتغالي
مورينيو يتحدث عن الترتيب الحقيقي و"الافتراضي"
في حديثه يوم الأحد قبل مباراة فريقه مع جيل فيسنتي، طرح مورينيو فكرة مثيرة للجدل بشأن ترتيب الدوري البرتغالي. أوضح المدرب أن فريقه يقاتل حاليًا في عالمين متوازيين: أحدهما يحكمه عدد النقاط الرسمي والآخر يحكمه ما يعتبره واقعًا مشوهًا. يحتل بنفيكا حاليًا المركز الثالث في الترتيب برصيد 55 نقطة، متأخرًا عن المتصدر في سباق يعتقد المدرب أنه تأثر بعوامل خارجية.
لشرح وجهة نظره هذه، قدم مورينيو نظرة مباشرة على تكتيكاته التحفيزية: "هناك تصنيفات حقيقية وتصنيفات افتراضية. التصنيف الحقيقي هو الذي يهم، ولكن إذا أردنا التمسك بالتصنيف الافتراضي، فهناك فرق جوهري. التصنيف الحقيقي هو التصنيف الحقيقي، ولكن بصفتي قائدًا للمجموعة، عليّ أن أتمسك أيضًا بالتصنيف الافتراضي، وهذا يمثل دافعًا لنا. نحن نعرف جيدًا ما الذي يحدث".
مدير بنفيكا يصدر تحذيراً بشأن العقد
لم يكتف المدرب الأسطوري بالملاحظات التكتيكية، بل أصدر تحذيرًا شديد اللهجة بشأن مستقبله على المدى الطويل في النادي. على الرغم من عقده ومحبته للمؤسسة، أوضح أنه لن يتسامح مع ما يعتبره بطولة منقسمة إلى أجل غير مسمى. أكد مورينيو أن التزامه يعتمد على نزاهة المنافسة، ملمحًا إلى أن الطبيعة المزدوجة للموسم الحالي تستنفد صبره وقد تؤثر على قراره بالبقاء في البرتغال.
وقال: "أريد البقاء في بنفيكا، ولكن في بطولة فريدة من نوعها ولا يوجد فيها بطولتان. لا أحب أن ألعب في نفس الوقت في البطولة الحقيقية والافتراضية. في الوقت الحالي، نلعب في بطولتين. أريد احترام عقدي مع بنفيكا، وإذا أراد بنفيكا البقاء معي لسنوات أخرى، سأوقع دون إضافة أي شرط، ولكنني لا أريد أن ألعب في بطولتين بعد الآن".
التحضير لمباراة جيل فيسنتي
ركز المدرب على المهمة الملحة التي تنتظره، وحلل التهديد الذي يشكله فريق جيل فيسنتي، الذي يحتل حالياً المركز الخامس برصيد 40 نقطة. وأشاد بعمل نظيره سيزار بيكسوتو، بينما حافظ في الوقت نفسه على موقفهالانتقادي تجاه بيئة التحكيم. وأبرز مورينيو أن الخصم قوي، لكن شاغله الأساسي يبقى عدالة المباراة واحتمال تأثير عوامل غير رياضية على النتيجة النهائية في بارسيلوس.
وأشاد بتنظيم الفريق المنافس: "جيل فيسنتي يحتل المركز الخامس وقد قدم أداءً استثنائياً في البطولة. هناك تنظيم رائع، وقد عرف المدرب [بيكسوتو] كيف يستفيد من لاعبيه إلى أقصى حد ويشكل فريقاً رائعاً. ستكون مباراة صعبة. نأمل أن تكون صعبة فقط بسبب المنافس".
إصابات قاسية تضرب فريق إيجلز
أصبحت استعدادات فريق إيجلز أكثر تعقيدًا بسبب تزايد قائمة الإصابات، خاصة بعد خروجهم من دوري أبطال أوروبا. أكد المدرب أن هيورجي سوداكوف وأرميندو بروما سيغيبان عن الملاعب، ومن المتوقع أن يغيب الأخير لمدة ستة أسابيع. كما تطرق مورينيو إلى المعضلة التكتيكية المحيطة بدودي لوكباكيو، موضحًا سبب استخدام بعض اللاعبين مثل بيتار إيفانوفيتش في مراكز غير مراكزهم الطبيعية لتعويض هذه الغيابات المهمة.
وشرح الحالة البدنية لفريقه بالتفصيل: "سوداكوف ذهب إلى مدريد وهو مصاب، مع فرصة ضئيلة للعب. لوكباكيو ليس مصابًا، لكنه في وضع ليس سهلاً. في مدريد، لم يكن من الممكن استخدامه إلا في آخر 10 دقائق من المباراة. دخل إيفانوفيتش لإضفاء السرعة على الجانب الأيسر، ومهاجمة تلك المساحة بشكل أكبر، وتوفير حضور إضافي في المنطقة".
