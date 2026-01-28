في ليلة تأديب الأستاذ لتلميذه: جوزيه مورينيو يصاب بالجنون قبل فك لعنة ريال مدريد.. وحارس بنفيكا يستحضر "روح راموس" القاتلة

يا الله على جنون دوري أبطال أوروبا؛ هكذا يُمكن أن نصرخ بصوتٍ عالٍ، بعد ما شاهدناه في مباراة العملاق الإسباني ريال مدريد ضد مستضيفه بنفيكا البرتغالي، مساء يوم الأربعاء.

ريال مدريد سقط (2-4) أمام بنفيكا بقيادة البرتغالي جوزيه مورينيو، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

ورغم أن الميرينجي تقدّم أولًا، عن طريق نجمه الفرنسي كيليان مبابي في الدقيقة 30؛ إلا أن بنفيكا رد بثلاثية متتالية بواسطة أندريس شييلديروب وفانجيليس بافليديس، في الدقائق 36 و45+5 و45 تواليًا.

وعاد مبابي ليسجل الثاني للعملاق الإسباني في الدقيقة 58؛ قبل أن تأتي الإثارة كلها في الدقيقة 90+8، عندما أحرز حارس بنفيكا أناتولي تروبين الهدف الرابع.

رأسية تروبين أهلت بنفيكا إلى "ملحق" دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا؛ وبفارق هدف وحيد فقط عن مارسيليا الفرنسي.

بنفيكا خطف "المركز الرابع والعشرين" من مارسيليا؛ وهو الأخير المؤهل إلى الملحق، وسط احتفالات جنونية في ملعب "دا لوز".

ومن ناحيته.. تجمد ريال مدريد عند النقطة 15؛ ليخرج عن المراكز الثمانية الأولى المؤهلة إلى دور ثمن النهائي مباشرة، ويضطر لخوض الملحق.

وسنستعرض في السطور التالية، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد فوز بنفيكا على ريال مدريد، في ليلة الأربعاء المثيرة..