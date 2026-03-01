ما وراء الدبلوماسية.. لهذه الأسباب يدرك مورينيو أن طريق العودة لريال مدريد مغلق للأبد!

شغلت تصريحات البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لنادي بنفيكا، الأوساط الرياضية بعد ظهوره الأخير في المؤتمر الصحفي الذي سبق مواجهة جيل فيسنتي.

مورينيو لم يتطرق فقط للأزمة الأخلاقية التي تورط فيها لاعبه جيانلوكا بريستياني تجاه فينيسيوس جونيور، بل حسم الجدل حول مستقبله بتأكيد رغبته في البقاء مع الفريق البرتغالي.

والمثير في حديثه كان نبرة التحدي حين صرح بأنه يمتلك الشجاعة الكافية لقول "لا" لفلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، إذا فكر الأخير في استعادته، وهي الجملة التي فتحت الباب أمام تساؤلات حول واقعية عودة السبيشيال وان للبيت الأبيض.