mourinho benfica
علي رفعت

ما وراء الدبلوماسية.. لهذه الأسباب يدرك مورينيو أن طريق العودة لريال مدريد مغلق للأبد!

مورينيو يريد حفظ ماء الوجه!

شغلت تصريحات البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لنادي بنفيكا، الأوساط الرياضية بعد ظهوره الأخير في المؤتمر الصحفي الذي سبق مواجهة جيل فيسنتي. 

مورينيو لم يتطرق فقط للأزمة الأخلاقية التي تورط فيها لاعبه جيانلوكا بريستياني تجاه فينيسيوس جونيور، بل حسم الجدل حول مستقبله بتأكيد رغبته في البقاء مع الفريق البرتغالي.

والمثير في حديثه كان نبرة التحدي حين صرح بأنه يمتلك الشجاعة الكافية لقول "لا" لفلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، إذا فكر الأخير في استعادته، وهي الجملة التي فتحت الباب أمام تساؤلات حول واقعية عودة السبيشيال وان للبيت الأبيض.

  • واجب المهنة.. لماذا لا يملك مورينيو خيارًا آخر؟

    بتحليل هادئ لكلمات مورينيو، نجد أنها تندرج تحت بند الدبلوماسية الاحترافية الواجبة، فالرجل يقود حاليًا مشروعًا في نادي بنفيكا، ويرتبط بعقد رسمي أمام إدارة وجماهير تنتظر منه البطولات. 

    من غير المنطقي، بل ومن التهور المهني، أن يفتح مدرب بوقار مورينيو الباب لرحيله في منتصف الموسم أو يغازل ناديًا آخر، حتى لو كان هذا النادي هو ريال مدريد، لأن ذلك سيعني فوراً فقدان سيطرته على غرفة ملابس فريقه الحالي وتشتيت تركيز اللاعبين. 

    كلام مورينيو عن الولاء لبنفيكا هو المنطق الذي تفرضه عقود العمل، وهو الموقف الطبيعي لأي مدرب يريد الحفاظ على استقرار فريقه وتجنب الصدامات مع إدارته.

  • Jose Mourinho Benfica 2025-26Getty

    صراع الصلاحيات.. لماذا لا يناسب مورينيو مشروع بيريز الحالي؟

    خلف هذا الستار الدبلوماسي، ثمة قناعة لدى مورينيو بأن نموذج ريال مدريد الحالي لم يعد يتسع لشخصيته، مورينيو مدرب يعشق السيطرة الكاملة على مفاصل الفريق، من الصفقات إلى القرارات الفنية والإعلامية، وهو ما يصطدم مباشرة بنهج فلورنتينو بيريز الجديد.

    في السنوات الأخيرة، اعتمد بيريز نموذج المدرب المدير مثل أنشيلوتي وزيدان؛ أولئك الذين يتميزون بالمرونة، والهدوء، والقدرة على إدارة النجوم دون افتعال أزمات مع الإدارة أو الإعلام. 

    مورينيو يدرك أن عودته تعني اصطدامًا حتميًا بسلطة بيريز، وهو لا يريد أن يكون مجرد موظف فني في منظومة لا تمنحه حق الفيتو، ولذلك يفضل أن يكون ملكًا في لشبونة على أن يكون مدربًا مقيد الصلاحيات في مدريد.

  • مخاطرة كبرى.. هل أصبح مورينيو رهانًا قديمًا للملكي؟

    من جهة أخرى، يدرك ريال مدريد كمنظومة أن استقطاب مورينيو الآن هو رهان محفوف بالمخاطر، فالسجل الأخير للمدرب البرتغالي في تجاربه مع مانشستر يونايتد، وتوتنهام، وروما، وغيرهم اتسم بنهايات درامية وتراجع في النتائج القارية والمحلية، وهو ما جعل أسهمه تتراجع في بورصة مدربي النخبة الصف الأول في أوروبا.

    ريال مدريد الذي يمتلك حاليًا فريقًا شابًا ومدججًا بالمواهب الصاعدة، يبحث عن الاستقرار لا عن الحروب النفسية التي يشتهر بها مورينيو. 

    بالنسبة لإدارة الملكي، مورينيو يمثل حقبة تاريخية ناجحة لكنها انتهت، والتعاقد معه الآن قد ينسف أي هدوء محتمل منتظر أن يحيط بغرفة ملابس الفريق، خاصة في ظل وجود أسماء قوية تحتاج لسياسات الاحتواء لا الصدام.

  • SL Benfica v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2025/26 League Knockout Play-off First LegGetty Images Sport

    بيت القصيد

    الحقيقة التي يعرفها مورينيو ويخفيها خلف تصريحاته، هي أن قطار ريال مدريد قد تجاوزه بالفعل، قوله "لا" لبيريز قبل أن يطلب منه الأخير العودة، هو نوع من حفظ الصورة الاستباقي. 

    مورينيو يعلم أن النادي الملكي يخطط للمستقبل، بينما يظل هو أيقونة من الماضي، لذا فالدبلوماسية الحالية هي أفضل مخرج له لينهي مسيرته بكرامة مدرب كبير، يرفض العودة لمكان يدرك يقينًا أنه لم يعد مرغوبًا فيه بالصيغة التي يفضلها، العودة مستحيلة لأن كرة القدم تغيرت وريال مدريد تغير، ومورينيو رغم عبقريته لا يزال يرفض التغيير.

