"من الشروق إلى الغروب".. مورينيو "ينام" في مقر بنفيكا، والغداء مع فريق الشباب!

صرح مورينيو بشكل منتظم أنه ملتزم تمامًا بمنصبه الأخير، وقال للصحفيين قبل مواجهة دوري أبطال أوروبا مع نيوكاسل، بعد أن ارتبط اسمه سابقًا بفريق "الماكبايس": "لقد رفضت عددًا قليلاً من الأندية، مع كل الاحترام، لكن نيوكاسل لم يتصل بي أبدًا. لأكون صادقًا، هم ليسوا بحاجة إلى مدرب. هذا يعني أن كل شيء على ما يرام للنادي ولإيدي هاو، وهذا ما أتمناه لهم. في الوقت الحالي، لن يكون هناك نادٍ آخر يحفزني ويجعلني أسعد من بنفيكا. لن أستبدل بنفيكا بأي نادٍ آخر في العالم الآن".

بينما يدعي مورينيو أنه يركز على نادٍ واحد فقط، فإن المرشح الرئاسي السابق لبنفيكا مانويل مانتيجاس غير مقتنع بأن البرتغالي كثير الترحال موجود في لشبونة لفترة طويلة. لقد قال: "إنه ليس مدربًا له مستقبل هنا".

وواصل: "الجميع في كرة القدم يعلم أن مورينيو يريد أن يكون مدربًا للمنتخب الوطني. مورينيو مدرب فائز. إذا كان هناك أي شخص قادر على جعل بنفيكا بطلاً هذا العام، فهو جوزيه مورينيو. إنه مدرب ذو خبرة ونجاح كبير لدرجة أنه سيكون قادرًا على التغلب على العقبات أسرع من أي مدرب آخر قد نرغب في إحضاره إلى مشروع ليس مشروعه".

وأضاف مانتيجاس: "مورينيو لن يبقى في بنفيكا لمدة عامين أو ثلاثة أو أربعة أعوام. من لا يعلم أن مورينيو يريد أن يكون مدربًا للمنتخب الوطني؟ من لا يعلم ذلك في هذا المجال؟ قد لا يعلم المرشحون الآخرون، ولكن أولئك الذين يعملون في هذا المجال، من منهم لا يعلم أن مورينيو تحدث مع بيدرو بروينسا لمناقشة تعيين محتمل في المنتخب الوطني؟".